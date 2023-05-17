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來竹縣府洽公卻昏迷 身分曝光！竟是記憶學大師陳光
號稱人腦影印機、最強大腦57歲的陳光，因獨創NBU記憶擴充法聲名大噪，然而他因課程與民眾有消費糾紛，昨天（16日）下午至新竹縣政府調解時，竟因心肌梗塞昏倒在1樓大廳，幸好當時2名擔任義消的縣府員工迅速急救與通報，順利將陳光從鬼門關前救回，不過他因右冠狀動脈及心臟冠狀動脈左廻旋枝阻塞，經手術後仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境。
新竹縣消防局指出，昨天（16日）下午4點49分接獲縣府大廳的服務處求救，表示有男子腹痛倒地不起，光明高級救護分隊趕抵時，陳男已無呼吸心跳，經AED電擊後恢復脈搏，救護人員立即將他送往醫院急救。
還原這起意外，新竹縣政府表示，當天是因為消費者對於陳光記憶法課程的品質和教學環境有意見，單純想向陳光經營的公司反映，沒想到老闆竟親自出馬，讓消費者非常感動，但沒想到陳光下去1樓大廳欲領取慰問金時，竟突然昏倒，消費者聞訊也嚇了一跳，並陪同陳光一起到醫院。
新竹縣政府表示，雙方表達意見時氣氛融洽，但當時陳光臉色就已經蒼白不對勁，立即請同仁倒水讓他休息，但陳光仍硬撐到調解結束。沒想到陳光下樓至提款機領取慰問金時就突然昏倒，也幸好消防局、縣府同仁機警，順利搶救一命。
據了解，陳光有著記憶學大師稱號，且常上電視節目，還出書、開設補習班教授記憶學，單堂課程收費破萬。且先前他3歲的兒子在Youtube上分享把圓周率的小數點倒背如流的影片，讓陳光又在網路爆紅一波，但他也因曾在課堂上販賣保健產品和疑似直銷行為，與消費者鬧上媒體版面。
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