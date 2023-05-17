豆子埔溪一再變黃河 環保局：稽查35次罰1600萬

新竹縣竹北市豆子埔溪從今年一再染黃，疑因附近工地開挖地下室，汙水染防制設備功能不足，排出的泥水讓豆子埔溪水黃濁。民眾氣憤一再排泥水，黃濁濁的水灌進清澈的豆子埔溪，公部門有把關嗎？對此，新竹縣環保局今天回應，近期接獲民眾通報，針對勝利八街附近的5處工地執行約35次稽查，並已處罰5處工地合計超過1千6百萬，會持續稽查把關。

新竹縣議員吳旭智今天在議會中質詢，他表示竹北豆子埔溪為何一再排放廢水？開挖地下室所帶出的泥沙，從去年起屢次發生，就有民眾痛批「恐怕又是天坑事件」，他在議會中追問縣府的裁罰與調查狀況，以及相關局處有否橫向串聯？呼籲新竹縣府對此案要積極回應，不要只是說有裁罰了，「只要是累犯都不寬貸，否則民眾真的無法接受。」

有竹北民眾也不滿說，每次檢舉得到的回覆就是「排水沒有污染、水質沒有異常」，難以接受這樣的回應，他只看到黃濁濁的水，灌進清澈的豆子埔溪，讓整條河水混濁，市民們對此都很痛心。

環保局長朱振群在質詢中回應，從勝利八街附近的5處工地，今年起稽查約35次稽查，從喜來登後面到莊敬三街附近，已處罰5處工地合計超過1600萬，針對有狀況的工地，目前也依造水污法規範，持續發出意見陳述的通知，要求工地說明。

朱振群說，這些工地有提出逕流廢水削減計畫，應該受天氣關係，再抽取地下水時，不足以把地下水位降到施工面以下，造成地下水在開挖時，水量太大，污染防治設備無法負荷，因應此狀況，目前在勝利七街南側有一處工地，已經提出要擴大設備，避免再度發生。其中，有一案已被裁罰兩次，且還有兩次正陸續辦理中。

工務處長江良淵表示，環保局與工務處對此案建立橫向聯繫，雙方也取得共識，將針對逕流廢水削減計畫將更嚴格審視，包含要求沉澱時間與排放地下水的量等，只要有偵測出黃泥水污染豆子埔溪，會依造水利法、建築法相關規定裁處。