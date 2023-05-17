高虹安議會施政報告處女秀 報告前議事堂飄火藥味

新竹市議會今天舉行第11屆第1次定期會市長施政報告，也是市長高虹安上任後首次進議會施政報告，但報告直到11點10分才進行；民進黨議員曾資程批評原訂10點報告，卻拖到11點多，恐被市民認為浪費公帑，民眾黨議員李國璋立刻跳出來聲援過去施政報告都有遲延，也不給議員質詢時間，「過去8年怎不見民進黨議員表示意見」，讓議事堂飄出濃濃火藥味。

今天高虹安到議會進行市政報告，表定10點開始，但高虹安直到11點2分才步入議事堂。據悉，過往議會施政報告與總質詢多會在10點半過後才會進行，也曾經有過11點才進行的狀況。

今天高虹安報告之前，國民黨議員陳治雄率先提出會議詢問，表示今天是本屆議會第一次定期會施政報告，建議能夠有議員提問機會 ，國民黨議員陳慶齡也舉手表示，以前議員連問都沒有機會問，今天時間已經不多是否要提問應該會後討論。

民進黨議員曾資程則反映市長高虹安直到11點才要施政報告，開會這麼重要的事情，到現在已經剩不到1個小時能夠聽出什麼所以然來嗎？往年最晚就到10點半，但今天拖到11點多，會讓市民覺得在浪費公帑，希望請主席注意一下。

民眾黨議員李國璋聽了立刻舉手發言，表示先前市長施政報告都沒有提問，當時的在野議員都沒有特別表示意見，還有民進黨團當時也沒有跳出來表示，過去也有10點半甚至是11點開會，這些建議不是不好，而是要將心比心，「如果認為不好，會什麼過去8年都不曾提過，現在市長都還沒上台，就急著提出，那過去8年在做什麼？」