桃園楊梅區塞車問題提解方 市府打通瓶頸又拓寬此路段

桃園楊梅區因逢科學園區，近來人口快速移入，已超過17萬人，為解決尖峰時間交通壅塞問題，市府於裕成路施作瓶頸改善及拓寬工程，紓解上下班時間的車潮，2案分別於2月及3月完工，今日副市長王明鉅前往視察通車情形。通車後有效提升當地社區住宅安全性，保障民眾居住權益。

副市長王明鉅今日前往視察通車情形時表示，楊梅區裕成路是台北新都社區至台一線的聯外道路，也是省道的替代道路，通車後可有效紓解上下班尖峰時段車輛壅塞的問題。

工務局表示，此次工程分為，「楊梅區裕成路及台1線路口瓶頸改善工程」、「楊梅區裕成路拓寬工程」，兩案工程皆已完工通車。路段完工通車後，發揮小工程大效益的功效，可使楊梅體育園區周遭交通更加便利及通暢，有效提升區域消防救災效益，民眾生命財產更有保障。

工務局指出，瓶頸改善位於台1線中山北路二段與裕成路交叉口，拆除既有鐵皮違建物及廢棄物清理，將原寬度7公尺拓寬為12公尺雙向混合車道，拓寬長度約70公尺，增設排水系統及智能路燈3盞。

而楊梅區裕成路拓寬工程位於國道1號楊梅交流道東側，工務局指出，範圍起自楊梅體育園區往南至裕成路17號涵洞處，將原寬7至9公尺之道路拓寬為12公尺，長度約286公尺、設置LED智能路燈8盞、13席汽車停車格及新設側溝排水系統