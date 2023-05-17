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周末來桃園看李多惠沒問題 樂天桃猿球場燈柱修好了

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
樂天桃猿棒球隊月初主場燈柱再度故障，北部將降雨，燈柱和球場排水成為焦點。領隊浦韋青表示，燈柱已修復完畢，而球場排水會以高頻率的養護的方式改善。圖／本報資料照
樂天桃猿棒球隊月初主場燈柱再度故障，北部將降雨，燈柱和球場排水成為焦點。領隊浦韋青表示，燈柱已修復完畢，而球場排水會以高頻率的養護的方式改善。圖／本報資料照

桃園樂天桃猿棒球隊，在6號的比賽中，主場燈柱又再度故障，隨著周末即將到來，啦啦隊洋將李多惠將來桃園應援，進場觀眾勢必非常踴躍，然而北部即將降雨，燈柱和球場排水成為焦點。領隊浦韋青表示，燈柱已修復完畢，而球場排水會以高頻率的養護的方式改善，昨日比賽已可以順利進行。

樂天桃園領隊浦韋青表示，燈柱壞掉的原因，主要是因電纜線故障斷裂，而球場靛藍設置於地下，維修較為不易，但故障已經排除，昨日也可以順利比賽了。而斷裂的原因目前還在研究，也不排除有老鼠咬斷的可能，也會借鏡其他球場的經驗來改善。

而對於球場排水改善，浦韋青指出，目前先以高頻率的養護方式來改善排水問題，之前會看到外野「禿一塊」的原因，主要是因為草皮上面會積水，如果隔天要比賽，來不及消退的話，都會以鋪沙的方式處理，讓場地平整，保護球員在比賽中的安全，才會讓球場外野看起來有許多處「禿一塊」的情形。

浦韋青說，對於整體修復及改善的費用，目前球團都會先行支付，而對於費用是否市府應該負責，他認為可以透過合約解讀的程序去協調，確認是否為球場的重大設施。但目前正值賽季，必須優先修復完成，確保比賽順利進行，其他問題待季後再來協調解決。

桃園市政府體育局長許彥輝表示，市府將會基於委外營運的合約精神與條約，提供球團必要的協助，並持續優化球場的基本設施，一定會讓市民有個良好的觀賽環境。

議員黃瓊慧表示，樂見球團拿出誠意持續改善球場設施出現的問題。球場的維護水準影響球迷的觀賽品質，期望未來市府與球團可以通力合作將場地設備持續升級。讓球員可以有更好的場地發揮，球迷也能夠有更好的觀賽體驗。

球迷葉小姐表示，燈柱沒亮對於球員的表現可能會受影響，如果漏接關鍵高飛球，很有可能這場比賽就會輸掉，希望球團及市府能夠全力改善球場設施，讓球隊的戰績和表現可以更好。

桃園 老鼠

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