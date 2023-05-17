寶山交通壅塞 竹縣爭取設新交流道

新竹科學園區台積電擴建計畫及新興科技聚落吸引人潮進駐，讓新竹縣寶山鄉路網壅塞。縣議員邱坤桶昨質詢表示，地方已面臨交通黑暗期，縣府應加速爭取經費改善交通；交旅處長戴志君回應，新設交流道才能減低車流，會結合相關單位爭取經費。

邱坤桶指出，上班時間，北二高從茄苳交流道起開始塞車，下了寶山交流道，又從大雅路、科環路、大坪路塞車，進不了科學園區，下班又面臨一次，用路人很痛苦。

邱坤桶說，台積電為寶山帶來發展，徵收100多公頃土地，卻衍生交通、排水、空汙等生活問題，其中台積電、科管局委託顧問公司規畫竹科周邊道路等交通報告，最後送到縣府核備，目前的期末報告仍有修正空間，可惜還未進入細部規畫，僅匡列概估經費。

戴志君回應，縣政府已經收到報告書，但是資料還缺漏地方說明會，因此退還給科管局；解決寶山交通問題，針對科環路等平面道路有經費可拓寬，但更重要的是新設交流道，才能夠減低現有寶山交流道車流太多的窘境。

戴志君強調，未來報告書補正資料完成，會結合科管局、台積電、新竹市府等力量爭取交流道，透過營建署、公總爭取經費。

縣長楊文科則說，竹科、寶山一、二期開發牽涉到台積電進駐，當時已超前規畫，特別提出寶山鄉未來短、中、長期的交通網絡，經討論修正，依據計畫申請經費，相信計畫完成後會明顯改善寶山交通。