永恆之丘納骨塔積水 民眾黨議員檢舉竹市前朝

新竹市永恆之丘納骨塔爆出嚴重進水與積水問題，民眾黨新竹市議員宋品瑩昨赴監察院檢舉設計缺失，要求調查時任市長林智堅、審核設計書圖的前副市長沈慧虹，和民政處前處長張力可涉及的行政疏失；市府指出，若相關單位需要資料，會全力配合。

市府表示，作為負責任的市府，會持續在任內加速解決林智堅、沈慧虹留下的諸多公共工程問題。不過，8年下來問題工程數量太多，可預見需耗費大量時間精力，盼外界多給一些時間。

宋品瑩表示，永恆之丘耗資超過5億元公帑，號稱最美納骨塔，林智堅在未啟用前去擺拍網美照辦活動，但去年就發生因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水緊急進行變更設計工程，追加超過1700萬的預備金補救，未料效果不彰，甚至今年啟用前都沒得到妥善解決，導致後續恐須再追加經費改善。

宋品瑩指出，問題出在設計上，設計圖說2018年由前市府核定，「沈慧虹代決」，廠商也可能主張市府當時同意該設計，導致市府須額外編預算改善，根本浪費納稅錢，因此必須追究當時相關人員疏失。

民進黨新竹市議員楊玲宜認為，去年底前市府進行第5次變更設計，增加鋁門窗、增設遮雨屋簷、天井加蓋透明玻璃等項目，高虹安上任市長後，今年3月初驗工程通過，為何一場大雨卻讓永恆之丘變調？高虹安覺得原先設計有問題，應依程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容。