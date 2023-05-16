幼兒莫德納次世代疫苗開打 苗縣6月底前有禮

幼兒莫德納次世代雙價疫苗今天起開放公費接種，提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒追加劑接種，苗栗縣政府今天表示，縣內約3000名幼童為符合對象，6月底前施打有「禮」。

苗栗縣政府衛生局透過新聞稿指出，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗，公費提供給滿6個月至未滿6歲以莫德納疫苗完成基礎劑接種之幼兒，做為接種追加劑使用；但不適用於滿6個月至未滿5歲，以幼兒輝瑞疫苗完成基礎劑接種的幼兒，這些幼兒仍以幼兒劑型疫苗完成3劑基礎劑接種。

縣府衛生局表示，這是首次提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒雙價追加劑接種，縣內約3000名幼童為符合對象，提醒家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報系統（https://gov.tw/CFL），關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

衛生局說，為提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率，避免中重症發生，自5月17日至6月30日，凡設籍、居住或於苗栗縣就學的6個月到未滿6歲幼童施打任一劑COVID-19疫苗，可獲500元禮券及5劑快篩試劑；另外，不分年齡，凡設籍、居住、就學、就業於縣內民眾，施打任一劑COVID-19疫苗，可獲5劑快篩。