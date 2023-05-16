快訊

明全台飆高溫上看34度 「這天」變天愈晚雨勢愈明顯

聽到炎亞綸稅金當場嚇傻！曾國城自爆「只有他的一半」

「台版劉德華」四海幫前幫主張建英將辦告別式 警大陣仗戒備

幼兒莫德納次世代疫苗開打 苗縣6月底前有禮

中央社／ 苗栗縣16日電

幼兒莫德納次世代雙價疫苗今天起開放公費接種，提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒追加劑接種，苗栗縣政府今天表示，縣內約3000名幼童為符合對象，6月底前施打有「禮」。

苗栗縣政府衛生局透過新聞稿指出，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗，公費提供給滿6個月至未滿6歲以莫德納疫苗完成基礎劑接種之幼兒，做為接種追加劑使用；但不適用於滿6個月至未滿5歲，以幼兒輝瑞疫苗完成基礎劑接種的幼兒，這些幼兒仍以幼兒劑型疫苗完成3劑基礎劑接種。

縣府衛生局表示，這是首次提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒雙價追加劑接種，縣內約3000名幼童為符合對象，提醒家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報系統（https://gov.tw/CFL），關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。

衛生局說，為提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率，避免中重症發生，自5月17日至6月30日，凡設籍、居住或於苗栗縣就學的6個月到未滿6歲幼童施打任一劑COVID-19疫苗，可獲500元禮券及5劑快篩試劑；另外，不分年齡，凡設籍、居住、就學、就業於縣內民眾，施打任一劑COVID-19疫苗，可獲5劑快篩。

莫德納疫苗 衛生局 COVID-19

延伸閱讀

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

猴痘疫情持續！本土+12 近80家院所提供接種疫苗

中國首個mRNA新冠疫苗 首針石家莊接種

G7衛生部長聯合聲明 致力疫苗廣泛普及因應疫情

相關新聞

桃園清潔隊員4千多人報考 有63人是碩士

桃園市環保局今年招考450名清潔隊員，共吸引4145人報考，錄取率近11%，其中具碩士學歷者有63名。環保局表示，錄取後...

苗栗三義路中央有石頭還會動 駕駛下車察看赫然是穿山甲

苗栗縣通霄鎮前坪頂里長陳榮村今天下午開車從三義準備回家，途經苗48通霄與三義交界山區，發現路中央有一顆石頭，下車查看赫然...

寄養家庭招募會 生母淚：最困難時無力撫養感謝顧愛女

「照顧需要的孩子們！」王昱喬與李秉倫夫妻在11年前加入寄養家庭，照顧12位受虐、失依失親或家庭變故的寄養兒，今天夫妻倆參...

台水三坑抽水站工程完工 桃園地區今午3點已全面復水

台水公司三坑抽水站5合1工程，從昨日15時0時起開始停水，預計停水39萬戶，共計39小時，目前各項工程已經順利完工，今日...

聲林之王桃園版青年局辦選秀 總獎金60萬

近來選秀節目興起，只要是素人擁有實力都可以透過選秀進入演藝圈，桃園市政府青年局，今年首次辦理「2023桃園星人秀」，5月...

民眾黨質疑新竹市永恆之丘施工缺失 今天向監察院告發

新竹納骨塔「永恆之丘」總經費超過5億元，民眾黨團今天到監察院告發，指新竹永恆之丘納骨塔工程瑕疵，大雨積水造成6000座塔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦