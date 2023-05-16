台大雲林分院和仁德醫專合作 打造醫護育才黃金陣容
台大醫院雲林分院長馬惠明今天與苗栗縣仁德醫專校長黃柏翔簽署合作意向書，未來就實習、師資及學術等醫學領域進行合作交流，期望透過醫、校聯盟資源共享，共為培育醫護人才扎根。
台大醫院雲林分院是雲林唯一通過「區域教學醫院」評鑑醫院，陸續成立「婦幼醫學中心」、「國際醫療中心」、「精準醫學中心」、「小腦研究中心」及「高齡醫學長照中心」等多個特色醫療中心，有效提升急重症救治的能力。
近年來，更發展智慧遠距醫療服務，榮獲「亞太暨台灣永續行動獎」銀牌獎及SNQ國家品質標章認證。社區方面推出阿波羅計畫，從遠距營養、多重用藥指導等深入社區，提供長者完善健康服務。
馬惠明指出，這次與仁德醫專合作，透過一醫一校資源整合共享，未來在護理、復健科、醫事檢驗、視光學、口腔衛生等領域，可以透過實踐、經驗和專業知識的傳遞，獲得更好的職前準備，台大也將提供最好的舞台，達到「攬才、育才、留才」目標，培育優秀職業人才，發揮1+1大於2的效果。
仁德醫專是一所關照全人照護的特色專校，有六年榮獲教育部委託高等教育評鑑中心最高榮譽，績效斐然，校長黃柏翔指出，學校目前與77家醫院結盟，進行臨床實習、五專展翅計畫，協助學生安心就學，接軌就業，深化專業及職業角色，尤其近年著力於人工智慧、醫療科技課程，跟上時代脈動，能與台大交流合作，是學生深造研習一大福音。
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