家長可陪考了 國中會考苗縣應屆4576人報考

國中教育會考將於5月20、21日舉行，苗栗縣分別在國立苗栗高中、苗栗農工、竹南高中、苑裡高中、大湖農工及私立君毅高中設置6個考場，總計158間試場；今年竹苗考區報名人數1萬5734人，其中苗栗縣應屆考生有4576人。

苗栗縣政府教育處表示，因應國內疫情趨緩並配合中央規畫，今年國中會考取消憑證入考場規範、體溫量測、人員疫苗施打規範、用餐隔板等防疫措施，並恢復開放家長陪考。

縣府教育處表示， 今年會考採自主佩戴口罩方式，口罩自行準備，但進入考場醫護站及二備試場的人員，均應佩戴口罩。今年開放家長陪考，但呼籲家長應遵守考場指示，共同維護考場秩序及校園整潔，提供考生良好應試環境。此外，建議篩檢陽性家長不宜陪考。

苗栗縣長鍾東錦提醒考生，為避免考試中不慎發生違規情事，請考生務必詳閱簡章中的試場規則，相關應考用品於考前一日備妥，當天提早出門，避免交通因素延誤考試，同時注意個人飲食、清潔衛生、勤洗手消毒，保持身心最佳狀態從容應試。家長和考生如有會考相關問題可電洽苗栗縣國中教育會考及免試入學諮詢專線037-559680。