台水桃園管線改善 16日下午全數復水

台灣自來水公司昨天0時起進行龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，影響桃園市約39萬戶停水。桃園市經發局今天表示，各項工程順利完工，下午3時已全數完成復水。

桃園市長張善政上午主持「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」表示，這項管線工程僅大溪區河西供水系統持壓閥增設工程稍有延誤，原定昨晚完工，延後至今天凌晨4時才完成，但不影響復水時間。

經發局下午新聞稿指出，因應這次大規模停水，市府在停水前提早進行整備工作，由各相關局處及台水公司合作，設置共304處供水站及開放32口水井供民眾取水，其中飲用水供水由台水公司補水共28車次、非飲用水供水由市府補水15處，並加強巡檢。

經發局說，停水期間開設「大規模停水應變中心」，由張善政擔任指揮官，相關單位及台水公司進駐，定時掌握各項工程及復水進度，並及時處理民眾停水相關問題，期間也請台水公司每2小時回報各項工程進度，確保如期完工及復水，市府將藉由這次停水應變作為經驗，在面對未來計畫性或突發性停水事件，都能及時採取應變工作。

經發局表示，民眾如有任何供水問題，可撥打台水公司24小時免付費服務專線1910、市民專線1999或經發局03-3322101分機5266~5269，相關停復水資訊可上台水公司網站查詢。