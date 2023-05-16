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桃園清潔隊員4千多人報考 有63人是碩士
桃園市環保局今年招考450名清潔隊員，共吸引4145人報考，錄取率近11%，其中具碩士學歷者有63名。環保局表示，錄取後每位隊員薪資約3萬3000元，加上8000元清潔獎金，每月將近有4萬元收入；最後結果將於7月3日放榜。
環保局指出，今年共4145位考生報名，其中男性占3134名、女性占1011名，男女報考比例約3比1；其中一般隊員組報考人數合計為3089人，預計錄取265名，錄取率為8.6%；駕駛組報考人數為564人，預計錄取90名，錄取率為16%；原住民族組報考人數為243人，預計錄取90名，錄取率為37%。
環保局表示，以五大考區報考人數分析，第一考區（桃園、龜山、蘆竹）報考1230人，預計錄取161名，錄取率13%；第二考區（中壢、平鎮、龍潭）報考1538人，預計錄取136名，錄取率9%；第三考區（八德、大溪）報考597人，預計錄取62名，錄取率10%；第四考區（楊梅、新屋)報考448人，預計錄取45名，錄取率10%以及第五考區（大園、觀音）報考332人，預計錄取46名，錄取率14%。
環保局表示，本次考試採體能與筆試二階段測驗，體能測驗將在6月3日至4日舉辦，體能測驗採30公尺的負重折返跑，負重的重量分別為男性15公斤、女性8公斤；身心障礙組則以資源回收分類測驗取代體能測驗；6月18日進行筆試，內容為環保法規常識及政風法令。
環保局長陳世偉表示，錄取考生將按成績高低進行排序，再依各區中隊缺額辦理分發，每位隊員薪資約3萬3000元，加上8000元清潔獎金，每月將近有4萬元收入，另擔任駕駛者，再加發駕駛安全獎金，錄取人員將自今年8月起開始陸續進用。
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