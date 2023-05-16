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體育場草皮出現有刺植物 竹市府已全面割草

中央社／ 新竹市16日電

新竹市民指出，在市立體育場跑道內的一大片草皮中，出現有刺植物，憂心會造成民眾受傷，對此新竹市政府今天說，已進行田徑場內全面割草維護作業，後續會定期維護。

有新竹市民向中央社記者表示，日前前往新竹市立體育場內運動時，發現在體育場跑道內的一大片草皮，出現有刺植物，且不易被察覺，憂心民眾若赤腳行走可能會受傷，盼養護單位協助維護。

對此新竹市政府教育處向中央社記者說，田徑場內草皮種類為百慕達草，報載所述有刺草種為外來草種假吐金菊，而在5月時為結果期，刺為苞片上的芒，也是台灣常見野草，經詢問專家建議，在果期結束後進行處理，較有清除效益。

教育處表示，新竹市體育場跑道內草皮維護，都會依照季節檢視場地，並定期進行割草作業，體育場已在12日完成田徑場內全面割草維護作業，後續也會定期維護並依照實情調整，請民眾不用擔心。

新竹 體育 運動

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