寄養家庭招募會 生母淚：最困難時無力撫養感謝顧愛女

「照顧需要的孩子們！」王昱喬與李秉倫夫妻在11年前加入寄養家庭，照顧12位受虐、失依失親或家庭變故的寄養兒，今天夫妻倆參加新竹縣寄養家庭招募記者會，曾經被幫助的孩子也與生母來到現場，親生母親感動說「在她在人生最困難時無力撫養，很謝謝寄養家庭與縣府幫忙，讓小孩還能過好的生活。」一席話，讓現場人員紛紛紅了眼眶。

王昱喬與李秉倫在921後接觸災區的孩子，在照顧過程中，萌生加入寄養家庭的想法，2012年加入寄養家庭行列，協助照顧達12位受虐、失依失親或家庭變故的寄養孩子。讓他們印象最深刻的是，曾經照顧一名嚴重發展遲緩兒，看見他進家門時搖搖晃晃，也不會自己喝水，相當心酸。

這段日子他們陪伴寄養兒每周的早療復健課程，每天在家複習及引導互動，孩子逐漸進步、展露笑靨，甚至還參加了幼兒園的故事比賽及英文朗讀故事比賽，「真的為孩子感到了驕傲，相當感動。」王昱喬與李秉倫的善舉也影響了他們的兒子，也同步加入寄養家庭，兩代均為寄養家庭，傳為佳話

新竹縣政府與新竹家扶中心今天舉辦寄養家庭招募記者會，縣長楊文科邀請民眾加入寄養家庭行列，讓孩子擁有快樂平安的童年。為使被安置的孩子有個有溫暖、安全的避風港，縣府自108年起運用公益彩券盈餘分配款，提供寄養家庭健康檢查、公共意外保險與喘息服務等措施，積極鼓勵有愛心、有餘力的縣民能加入寄養家庭。

社會處表示，目前新竹縣市50戶寄養家庭(竹市30戶、竹縣20戶)共安置了40名孩子，其中有7成以上的寄養家庭年齡落在50-70歲，60歲以上的寄養家庭更佔了3成，可顯見寄養家庭老化的趨勢，需要更多年輕家庭投入。