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台水三坑抽水站工程完工 桃園地區今午3點已全面復水

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園龍潭三坑抽水站等工程施工，桃園市約39萬戶15日起停水，最長39小時，今日下午3時已全面復水。記者陳右豪／攝影
桃園龍潭三坑抽水站等工程施工，桃園市約39萬戶15日起停水，最長39小時，今日下午3時已全面復水。記者陳右豪／攝影

台水公司三坑抽水站5合1工程，從昨日15時0時起開始停水，預計停水39萬戶，共計39小時，目前各項工程已經順利完工，今日下午3時，已全數完成復水。

市長張善政早上主持停水應變中心第2次會議時表示，台水公司各項工程多順利推動，僅有大溪區河西供水系統持壓閥增設工程稍有延誤，原定昨日晚間完工，延後至今日凌晨4時完工，但不影響復水時間。

經發局長張誠指出，為因應本次大規模停水，市府於停水前，提早進行整備工作，由市府各相關局處及台水公司合作，設置共304處供水站及開放32口水井，供民眾取水，其中飲用水供水由台水公司補水共計28車次，非飲用水供水由本府補水計15處，並加強巡檢。

張誠說，停水期間也請台水公司每2小時回報各項工程進度，以確保如期完工及復水。市長也特別於昨日前往龍潭三坑抽水站視察工程進度，以及平鎮淨水場視察復水進度，持續關心台水公司工程進度。

停水 張善政

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