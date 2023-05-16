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聲林之王桃園版青年局辦選秀 總獎金60萬

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府青年局今年首次辦理「2023桃園星人秀」，5月17日至6月19日開放報名。記者陳右豪／攝影
桃園市政府青年局今年首次辦理「2023桃園星人秀」，5月17日至6月19日開放報名。記者陳右豪／攝影

近來選秀節目興起，只要是素人擁有實力都可以透過選秀進入演藝圈，桃園市政府青年局，今年首次辦理「2023桃園星人秀」，5月17日至6月19日開放報名，分為歌唱、樂團及舞蹈3大組別，總獎金60萬元，只要入圍複賽，將會有專家指導及沒和表演實習的機會，現場也有想報名的青年大秀一段舞蹈。

青年局表示，這次的比賽共分為3個階段，包含線上徵件、初賽、實體複賽及實體決賽。凡通過初審、入圍複賽之隊伍，青年局會安排培訓課程，導師將會有知名樂團「落日飛車」貝斯手弘禮擔任。

青年局長侯佳齡表示，流行音樂產業是不少青年學子職涯規劃的選項，為了促進桃園市流行音樂產業發展，培養學子競爭力，特別舉辦「2023桃園星人秀」，並透過完整培訓、指導、實習及媒合展演機會等，希望為桃園流行音樂人才培育盡一份力。

中原大學嘻哈研究社的成員張同學現場也大秀一段舞蹈，他表示，自己學習街舞已經3年，目前最擅長的舞風是Locking，希望報名此次的活動能夠入圍得獎。

侯佳齡表示，本次活動特別與勞動部就業安定基金合作，自5月至7月起辦理一系列表藝學群大師講座，歡迎各方喜歡流行音樂、表演藝術的青年朋友參與，意者可上桃園青年局官網查詢。

青年 桃園 樂團

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