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永恆之丘積水 民眾黨竹市議員赴監察院檢舉設計缺失

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市永恆之丘納骨塔上周爆出嚴重進水與積水問題。圖／報系資料照
新竹市永恆之丘納骨塔上周爆出嚴重進水與積水問題。圖／報系資料照

新竹市永恆之丘納骨塔爆出嚴重進水與積水問題，民眾黨籍新竹市議員宋品瑩今赴監察院檢舉永恆之丘設計缺失，要求調查時任市長林智堅，與審核設計書圖的前副市長沈慧虹、民政處前處長張力可涉及的行政疏失；對此，市府指出，若關單位需要資料，現任市府會全力配合。

市府表示，作為負責任的市政府，會持續在任內加速解決林智堅、沈慧虹留下的諸多公共工程問題。不過，因為八年下來問題工程的數量太多，可以預見需要耗費大量時間與精力，但市府會持續一件一件推進並將進度陸續向外界報告，期盼外界再多給一些時間。

宋品瑩表示，永恆之丘耗資超過五億公帑、號稱最美納骨塔，林智堅還曾在未啟用前，就在現場擺拍網美照跟舉辦活動，但去年就發生因開放天井設計導致雨後內部嚴重積水緊急進行變更設計工程，追加超過1700萬的預備金進行補救，沒想到效果不彰，遇雨仍然會進水、積水，這個問題甚至在今年啟用之前都沒有得到妥善的解決，導致市府後續恐須再追加經費進行改善。

宋品瑩指出，施工廠商完全照圖施工沒有問題，問題是出在設計上，設計一意追求美觀卻忽視新竹地區的風雨特性，卻可以通過市府的審查，難道林智堅、沈慧虹、張力可都沒有責任嗎？或是難道根本就是有人為了美觀，授意要如此設計？

宋品瑩表示，永恆之丘設計圖說已於2018年由前市府核定，並且是「沈慧虹代決」，廠商也可能主張市府當時同意該設計，導致市府必須額外編列預算來進行改善，根本是浪費民眾納稅錢，必須追究當時核定設計圖說的相關人員的疏失。

民進黨新竹市議員楊玲宜認為，去年底前市府就進行第五次變更設計，增加鋁門窗、增設遮雨屋簷、天井加蓋透明玻璃等項目，今年高虹安上任市長後，也於3月初驗工程也已通過，那為何一場大雨卻讓永恆之丘變了調？高虹安覺得原先設計有問題，就應該依照程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容。

民進黨新竹市議員楊玲宜認為，高虹安覺得原先設計有問題，就應該依照程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容。圖／楊玲宜提供
民進黨新竹市議員楊玲宜認為，高虹安覺得原先設計有問題，就應該依照程序變更設計追加項目，與廠商變更契約內容。圖／楊玲宜提供

新竹 林智堅 民眾黨

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