拍美照贏限量好禮 南庄花卉節攝影徵件中

南庄花卉節已登場，有5大主題花卉裝置藝術及3大花卉庭園等亮點，為讓更多人認識南庄之美，參山國家風景區管理處舉辦花卉節攝影徵件比賽，即日起至5日28日報名拍攝花卉節任一裝置景點及花卉庭園，就有機會拿獎，參山處歡迎各地攝影高手、網紅、遊客一同為南庄花卉節留下最美的照片。

參山處長曹忠猷說，今年花卉節邀請知名花藝師詹惟棋、曾俞瑄與在地藝術家黃一玄等人，分別在桂花園鄉村會館餐廳、南江休閒農業區旅遊中心、幸福綠光民宿三地布置，設計材料取用大自然的木、竹，打造出融合山水背景及花藝景觀的拍照新亮點。

包括五彩繽紛的蝴蝶蘭加竹編構築出的「迎賓竹舞」；也有以漂流木、繡球花與石斛蘭構築出「夏艷花瀑」；還有藏於山中、宛若遺世獨立的「伊甸園」，喜歡拍照的遊客、網美只要到苗栗南庄，就能輕鬆拍出自然系美景，為讓大家拍好拍滿，5月28日前都免費開放遊客入內，並備有充足停車場所，歡迎大家把握花期，及早前往。

參山處表示，今年南庄花卉節以「走慢時光」為主題，即日起至5月28日於南庄街區舉辦，包括設在「東村宿舍」的花卉鞦韆；以捕夢網裝飾的康濟吊橋；在「情人巷」、「十三間老街」2座供遊客乘坐拍照的彩色編織網椅等主題裝置藝術，其中在南庄遊客中心廣場還有高達7公尺的立體花卉主裝置「時光寶藏」，開展至今已吸引眾多賞景民眾。