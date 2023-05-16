快訊

最新民調大選若三強鼎立！賴清德支持度都領先「勝侯郭柯」

優惠快存起來！麥當勞「5大品項」買1送1 微牽絲起司排堡限時回歸

蘋果iPhone 15鏡頭迎接大升級！平價款拍照「2亮點」更值得買了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳凱榮質詢竹北天坑、輪椅族權益 要求縣府徹底解決

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員陳凱榮建議可參考右邊的設置方式。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮建議可參考右邊的設置方式。記者郭政芬／攝影

竹北天坑案引發關注，附近社區民眾擔心安全。新竹縣議員陳凱榮今天質詢時，要求縣府隨時公布處理資訊，專案調查來徹底解決，保障住戶生命與財產。對此，新竹縣長楊文科回應，已要求豐邑公司在10天內提送緊急搶險計畫，若未提出就會暫停豐邑在縣內所有建案的申報勘驗及核發相關執照，沒有模糊空間。

陳凱榮強調此案要成立專案單一窗口，隨時公布處理訊息，周邊道路做透地雷達全面總體檢，若發生工安事件，要依法開罰，全面停工，公安把關絕不寬貸。縣府要專案調查、徹底解決來保障住戶生命與財產的安全。

楊文科表示，發生後，縣府當天隨即勒令停工，日前在專案小組會議上有鑑於梅雨季將至，要求假修復莊敬六街的路面，會議結論要求豐邑在10天內提送緊急搶險計畫，提交可信、彙整過的監測數據，未來豐邑要與社區和解，才會發出使用執照，「請社區住戶放心，縣府與民眾立場一樣，會盡快的解決。」

陳凱榮也指出竹北市高速公路下的涵洞，當初因擔心機車違規而設車阻，但卻影響到娃娃車、輪椅族的通行，以及涵洞內陰暗，建議中間應開燈，讓民眾安全行走。對此，交通旅遊處長戴志君回應，的確影響到民眾通行，會檢討車阻狀況，採用不同方式來做。

陳凱榮也詢問六家高鐵消防分隊新建工程進度，對此，消防局長陳中振回應，高鐵分隊廳舍是地上3層、地下1層，工程費為1.2億，去年7月13日開工，目前實際進度56.71%，可望年底竣工。

在人員配置部份，高鐵分隊規劃以自強南、北路與竹北分隊劃分轄區，人口數約為5萬人，消防列管家數約為600家，轄區相對較小，警消人員初步規劃預計配置12名。義消人員在4月初協請竹北義消分隊先行成立高鐵義消分隊籌備小組並廣為宣傳，目前將光明義消救護分隊現行編制45人將恢復為30人，光明義消救護分隊部分人員轉隊至高鐵分隊，並自今年下半年先行於竹北消防分隊協勤。

陳中振也說，勤務車輛配置部分，依其轄區大小及人口數，初步規劃配置水箱車、小水箱車、水庫車、雲梯車、勤務車及救護車等車輛。陳凱榮也追問之前他曾提醒要配置雲梯車的狀況？陳中振回應，所配置的雲梯車是全國最高70公尺，能因應高鐵區大廈的勤務。

議員陳凱榮也指出竹北市高速公路下的涵洞，當初因擔心機車違規而設車阻，但卻影響到娃娃車、輪椅族的通行。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮也指出竹北市高速公路下的涵洞，當初因擔心機車違規而設車阻，但卻影響到娃娃車、輪椅族的通行。記者郭政芬／攝影

楊文科 天坑 輪椅

延伸閱讀

竹北家長無後援！長期無臨托空間 地方政府將辦臨托點

信義區崇德街也出現天坑 消防局布緊戒線疏散鄰近住戶

為天坑互槓 新竹縣府開嗆竹北市公所：應作為而不作為

竹北買屋7年趁「高點」賣掉大賺一筆？ 他：誰知又噴一波…租房到現在

相關新聞

桃園大停水陸續復水了 剩這幾區6萬戶到下午3時復水

桃園市12區304里40.7萬用戶昨天至今天下午3時大規模停水，台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程先後完工，昨晚各...

陳凱榮質詢竹北天坑、輪椅族權益 要求縣府徹底解決

竹北天坑案引發關注，附近社區民眾擔心安全。新竹縣議員陳凱榮今天質詢時，要求縣府隨時公布處理資訊，專案調查來徹底解決，保障...

桃園航空城安置住宅明年10月交屋？議員憂：恐成毛胚屋

桃園航空城計畫如火如荼進行，交通部民航局與桃園市政府針對搬遷戶提供安置住宅，預計明年10月起交屋入住。不過民代認為裝潢、...

影／納骨塔積水案 民眾黨要求監院調查新竹市前市府

民眾黨立院黨團副總召賴香伶、新竹市議員宋品瑩、民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨等上午前往監察院舉行「永恆之丘納骨塔積水...

竹市敬老愛心卡升級 7月起新增運動中心場地租借服務

為鼓勵長者們走出戶外、多運動、多參加活動，照顧長者與身障朋友的運動需求，新竹市長高虹安今宣布，7月1日起竹市敬老卡及愛心...

桃園大停水中午前復水95% 張善政：白天可全區復水

桃園市昨天至今天下午3時大規模停水，在台水公司龍潭三坑原水站原水管改善工程今天凌晨完工，全市12區停水家戶陸續恢復供水，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦