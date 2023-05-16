陳凱榮質詢竹北天坑、輪椅族權益 要求縣府徹底解決

竹北天坑案引發關注，附近社區民眾擔心安全。新竹縣議員陳凱榮今天質詢時，要求縣府隨時公布處理資訊，專案調查來徹底解決，保障住戶生命與財產。對此，新竹縣長楊文科回應，已要求豐邑公司在10天內提送緊急搶險計畫，若未提出就會暫停豐邑在縣內所有建案的申報勘驗及核發相關執照，沒有模糊空間。

陳凱榮強調此案要成立專案單一窗口，隨時公布處理訊息，周邊道路做透地雷達全面總體檢，若發生工安事件，要依法開罰，全面停工，公安把關絕不寬貸。縣府要專案調查、徹底解決來保障住戶生命與財產的安全。

楊文科表示，發生後，縣府當天隨即勒令停工，日前在專案小組會議上有鑑於梅雨季將至，要求假修復莊敬六街的路面，會議結論要求豐邑在10天內提送緊急搶險計畫，提交可信、彙整過的監測數據，未來豐邑要與社區和解，才會發出使用執照，「請社區住戶放心，縣府與民眾立場一樣，會盡快的解決。」

陳凱榮也指出竹北市高速公路下的涵洞，當初因擔心機車違規而設車阻，但卻影響到娃娃車、輪椅族的通行，以及涵洞內陰暗，建議中間應開燈，讓民眾安全行走。對此，交通旅遊處長戴志君回應，的確影響到民眾通行，會檢討車阻狀況，採用不同方式來做。

陳凱榮也詢問六家高鐵消防分隊新建工程進度，對此，消防局長陳中振回應，高鐵分隊廳舍是地上3層、地下1層，工程費為1.2億，去年7月13日開工，目前實際進度56.71%，可望年底竣工。

在人員配置部份，高鐵分隊規劃以自強南、北路與竹北分隊劃分轄區，人口數約為5萬人，消防列管家數約為600家，轄區相對較小，警消人員初步規劃預計配置12名。義消人員在4月初協請竹北義消分隊先行成立高鐵義消分隊籌備小組並廣為宣傳，目前將光明義消救護分隊現行編制45人將恢復為30人，光明義消救護分隊部分人員轉隊至高鐵分隊，並自今年下半年先行於竹北消防分隊協勤。