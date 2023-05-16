竹市敬老愛心卡升級 7月起新增運動中心場地租借服務

為鼓勵長者們走出戶外、多運動、多參加活動，照顧長者與身障朋友的運動需求，新竹市長高虹安今宣布，7月1日起竹市敬老卡及愛心卡擴大使用範圍，除既有服務外，將再增加新竹市國民運動中心的場地租借服務，包含籃球場、羽球場、桌球室及排球場等場館租借，歡迎長者們相揪親朋好友到運動中心游泳、健身、打球，一起健康樂活。

高虹安說，市府用心照顧各個年齡層，敬老愛心卡目前可用於新竹市立新科國民運動中心、竹光國民運動中心的體適能館及游泳池，為鼓勵長者並推廣運動風氣，7月1日起將升級敬老愛心卡適用範圍，長者們皆可透過敬老愛心卡租借運動中心場地，未來市府也會持續推動各項福利政策。

社會處說明，市府核發予長者的敬老卡與身障者的愛心卡，每月補助600點，可使用搭乘公車客運、國民運動中心及游泳池，以及搭乘敬老愛心計程車。今年7月1日起民眾持敬老卡使用新科國民運動中心及竹光國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場，每小時可補助100點，若點數不足可利用卡片儲值現金扣款，或是改支付現金，希望透過更多福利，提供長者更大的方便。

今年83歲的王姓婦人說，她熱愛運動且最喜歡用敬老愛心卡搭計程車到處遊玩，聽到敬老愛心卡將可以使用國民運動中心場地租借，實在很開心，這樣以後就可以和朋友用敬老卡一起搭計程車到運動中心，還能體驗到各種不同的運動類型，真的非常方便。