快訊

「入梅」似有若無？鄭明典：遇到統計上的梅雨異常年

中常委挺郭台銘連署書曝光 17日提案「非郭不可」

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市敬老愛心卡升級 7月起新增運動中心場地租借服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年83歲的王姓婦人說，她熱愛運動且最喜歡用敬老愛心卡搭計程車到處遊玩，聽到敬老愛心卡將可以使用國民運動中心場地租借，實在很開心。圖／新竹市政府提供
今年83歲的王姓婦人說，她熱愛運動且最喜歡用敬老愛心卡搭計程車到處遊玩，聽到敬老愛心卡將可以使用國民運動中心場地租借，實在很開心。圖／新竹市政府提供

為鼓勵長者們走出戶外、多運動、多參加活動，照顧長者與身障朋友的運動需求，新竹市長高虹安今宣布，7月1日起竹市敬老卡及愛心卡擴大使用範圍，除既有服務外，將再增加新竹市國民運動中心的場地租借服務，包含籃球場、羽球場、桌球室及排球場等場館租借，歡迎長者們相揪親朋好友到運動中心游泳、健身、打球，一起健康樂活。

高虹安說，市府用心照顧各個年齡層，敬老愛心卡目前可用於新竹市立新科國民運動中心、竹光國民運動中心的體適能館及游泳池，為鼓勵長者並推廣運動風氣，7月1日起將升級敬老愛心卡適用範圍，長者們皆可透過敬老愛心卡租借運動中心場地，未來市府也會持續推動各項福利政策。

社會處說明，市府核發予長者的敬老卡與身障者的愛心卡，每月補助600點，可使用搭乘公車客運、國民運動中心及游泳池，以及搭乘敬老愛心計程車。今年7月1日起民眾持敬老卡使用新科國民運動中心及竹光國民運動中心的籃球場、羽球場、桌球室、排球場，每小時可補助100點，若點數不足可利用卡片儲值現金扣款，或是改支付現金，希望透過更多福利，提供長者更大的方便。

今年83歲的王姓婦人說，她熱愛運動且最喜歡用敬老愛心卡搭計程車到處遊玩，聽到敬老愛心卡將可以使用國民運動中心場地租借，實在很開心，這樣以後就可以和朋友用敬老卡一起搭計程車到運動中心，還能體驗到各種不同的運動類型，真的非常方便。

社會處指出，設籍竹市年滿65歲以上長者發放敬老卡電子票卡；設籍且居住竹市領有市府核發的身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每月補助600點（1點即1元），月底如無使用完畢，不能累積到次月。

王姓婦人平時熱愛運動，對於未來敬老愛心卡可使用國民運動中心場地租借，感到非常開心。圖／新竹市政府提供
王姓婦人平時熱愛運動，對於未來敬老愛心卡可使用國民運動中心場地租借，感到非常開心。圖／新竹市政府提供

運動 愛心

延伸閱讀

竹南、勝興車站風貌升級 2100萬元挹注改善休憩環境

竹市關埔空橋都審通過 第二場民眾說明會6月登場

竹市推老屋活化修繕補助 今年再增「再生推廣類補助」

竹市生活適應輔導班全程免費 歡迎新住民及家屬報名

相關新聞

桃園大停水陸續復水了 剩這幾區6萬戶到下午3時復水

桃園市12區304里40.7萬用戶昨天至今天下午3時大規模停水，台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程先後完工，昨晚各...

竹市敬老愛心卡升級 7月起新增運動中心場地租借服務

為鼓勵長者們走出戶外、多運動、多參加活動，照顧長者與身障朋友的運動需求，新竹市長高虹安今宣布，7月1日起竹市敬老卡及愛心...

桃園大停水中午前復水95% 張善政：白天可全區復水

桃園市昨天至今天下午3時大規模停水，在台水公司龍潭三坑原水站原水管改善工程今天凌晨完工，全市12區停水家戶陸續恢復供水，...

520「我愛你」來了！苗栗竹南鎮最受新人青睞

520諧音「我愛你」，有意義又好記，今年5月20日適逢周六假日，苗栗縣鄉鎮市戶政事務所開放新人預約當天結婚，目前以竹南鎮...

大潭電廠擴建 民代憂空汙加劇

桃園市觀音區各種汙染已久，當地議員吳進昌昨質詢批大潭電廠擴建後恐加劇空汙問題，居民情何以堪，吳並要求市府建置完善空氣監測...

桃園大停水 今午後3時全面復水

台灣自來水公司第二區管理處龍潭三坑抽水站等5項工程同步施工，桃園市約39萬戶昨天零時起停水最長39小時，規模今年最大，預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦