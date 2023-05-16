桃園大停水中午前復水95% 張善政：白天可全區復水

桃園市昨天至今天下午3時大規模停水，在台水公司龍潭三坑原水站原水管改善工程今天凌晨完工，全市12區停水家戶陸續恢復供水，至今天中午止還有7區約6萬戶停水中，市長善政今天上午表示，桃園各區目前大部分陸續完成復水，市府會監控管線末端供水，各區配置供應取水的水塔將在今天下午全部復水後撤走。

台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，桃園市今年第一次大規模停水，從昨天0時至今天下午3時，全市12區304里停水，影響40.7萬用戶，最長停水39小時，自昨天晚上6時起至今天上午龍潭各區陸續復水，張善政今天上午召開桃園市大規模停水第2次應變會議，聽取各局處及台水公司報告工程及復水狀況，市府即時處理34通民眾反映求助電話，台水公司表示，工程今晨完工，至今天中午各區復水可達95%。