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桃園大停水中午前復水95% 張善政：白天可全區復水
桃園市昨天至今天下午3時大規模停水，在台水公司龍潭三坑原水站原水管改善工程今天凌晨完工，全市12區停水家戶陸續恢復供水，至今天中午止還有7區約6萬戶停水中，市長善政今天上午表示，桃園各區目前大部分陸續完成復水，市府會監控管線末端供水，各區配置供應取水的水塔將在今天下午全部復水後撤走。
台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程施工，桃園市今年第一次大規模停水，從昨天0時至今天下午3時，全市12區304里停水，影響40.7萬用戶，最長停水39小時，自昨天晚上6時起至今天上午龍潭各區陸續復水，張善政今天上午召開桃園市大規模停水第2次應變會議，聽取各局處及台水公司報告工程及復水狀況，市府即時處理34通民眾反映求助電話，台水公司表示，工程今晨完工，至今天中午各區復水可達95%。
張善政表示，台水施工最後一項工程延至今天凌晨完工，今天白天各區大部分停水用戶會陸續復水，目前許多地區用戶水已經進到家裡，針對管線末端用戶，因為上游許多用戶在復水後拚命接水、用水，影響管線末端用水較難，市府會全程監控協助，這次停水超前部署設置許多水塔取水，在大部分市民儲水備用，水塔取水量不是很多，包括水塔、水車將在全區復水後撤走。
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