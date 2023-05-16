520「我愛你」來了！苗栗竹南鎮最受新人青睞

520諧音「我愛你」，有意義又好記，今年5月20日適逢周六假日，苗栗縣鄉鎮市戶政事務所開放新人預約當天結婚，目前以竹南鎮最多有9對，一些戶政人員分析可能與竹南近年來發展快速，人口年輕化有關。

縣府民政處統計至目前預約5月20日登記結婚，分別竹南鎮9對、頭份市6對、苗栗市3對，苑裡鎮、後龍鎮各2對，民政處指出，預約520當天登記結婚，因作業時間約需半個小時，受理的對數有限，新人也可以選擇17日、18日、19日至戶政事務所辦理，指定20日登記結婚日。