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520「我愛你」來了！苗栗竹南鎮最受新人青睞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮戶政事務所至目前已經受理9對新人，預約5月20日登記結婚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮戶政事務所至目前已經受理9對新人，預約5月20日登記結婚。圖／苗栗縣政府提供

520諧音「我愛你」，有意義又好記，今年5月20日適逢周六假日，苗栗縣鄉鎮市戶政事務所開放新人預約當天結婚，目前以竹南鎮最多有9對，一些戶政人員分析可能與竹南近年來發展快速，人口年輕化有關。

縣府民政處統計至目前預約5月20日登記結婚，分別竹南鎮9對、頭份市6對、苗栗市3對，苑裡鎮、後龍鎮各2對，民政處指出，預約520當天登記結婚，因作業時間約需半個小時，受理的對數有限，新人也可以選擇17日、18日、19日至戶政事務所辦理，指定20日登記結婚日。

竹南鎮520登記結婚新人最多對，不出一些戶政人員所料，指出竹南鎮因竹南科學園區產業帶動，與相鄰的頭份市快速發展，吸引外來年輕人口，頭份市是全縣唯一人口破10萬的地方，竹南鎮人口數第二，今年4月底的人口數8萬8816人。

苗栗縣竹南鎮戶政事務所至目前已經受理9對新人，預約5月20日登記結婚。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮戶政事務所至目前已經受理9對新人，預約5月20日登記結婚。圖／苗栗縣政府提供

結婚 520 新人

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