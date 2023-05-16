苗栗客語教學 表揚績優園所

苗栗縣政府推動「幼兒沉浸式客語教學」，昨天首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮，縣長鍾東錦頒獎表揚績優園所、教師和優化客語教材等單位，期勉讓孩子從小培養說客語的生活習慣。

沉浸式客語教學參考國外保存母語方法，在校園營造自然使用客語溝通及教學環境，將語言結合教學內容，讓幼童自然而然獲得客語溝通能力，但要求客語使用須占校園50%以上的時間，且教學及溝通的主要語言都須盡量以客語進行。

客委會語言發展處長孫于卿說，111學年度苗栗縣有28所幼兒園實施沉浸式客語教學，是全台參與園所數最多縣市，要特別肯定苗縣府推廣客語的用心和成果。

鍾東錦說，台灣最優質客家文化就在苗栗縣，推動客語為通行語成效更蟬聯全國五連霸，推動沉浸式客語教學，可讓孩子從小扎根體驗客家文化，代代傳承，期盼營造客語生活化、普及化及家庭化，更多公私立幼兒園加入沉浸式客語教學或全客語幼兒園的行列。