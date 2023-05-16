竹東人口增加 二重國中擴建

新竹縣竹東鎮外五里緊鄰新竹科學園區，重劃地段新興住宅及商圈林立，人口持續遷入，縣長楊文科指示當地唯一的二重國中擴建增班，目前新建校舍基本設計已完成，預計增建30間教室並規畫空中走廊、現代圖書館和200席座位的國際會議廳等，待山坡地水土保持計畫審查及校舍細部設計通過，今年第4季可望動工。

教育局長楊郡慈說，二重國中113學年度國一新生入學預估由原本9班增加到12班以上，為讓竹東外五里學子都能就近入學，縣府111年8月核定二重國中增建校舍工程經費3.9億元，受科三都市計畫影響，先行租用未徵收學校用地進行擴建。

二重國中校長徐華助表示，增建校舍基本設計已完成審議，將新建2棟地上4層建物、1棟地上2層的國際會議廳和圖書館，及1棟1層樓的廚房和餐廳，共30間教室，可增加9個班級、共270人就學，餐廳地下室有50個汽車停車位；增建校舍後，學區內適齡學生不需跨學區到外地就學。

除二重國中外，縣府也斥資近4億元（中央款1.35億多元）擴建縣立六家高中，新豐松林國小增建校舍也在研議中；至於新建校的包括嘉豐國小及勝利國中，也預計將於今年8月完成第二期校舍，文興國中工程也已於5月初公告招標。