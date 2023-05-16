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關埔空橋都審通過 力拚年底發包

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府將在慈雲路、埔頂三路口興建首座空橋。本報資料照片
新竹市政府將在慈雲路、埔頂三路口興建首座空橋。本報資料照片

新竹市關埔地區居民苦等已久的空橋建設有了新進展，市府昨表示，關埔空橋第一期建設計畫即跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區路段，4月底經新竹市都市設計審議委員會決議修正後通過，將力拚今年底前工程發包。

工務處表示，市府5月依都審修正通過方案，啟動市場訪價、詢價、編製合理預算、工期作業，並與潛在營造業者溝通，消弭物價風險疑慮及提高投標誘因，廣邀經驗豐富廠商共襄盛舉，打造慈雲路串接竹科重要都市入口意象。

工務處已排訂6月14日晚間在竹市身心障礙者就業綜合大樓召開第2次居民公聽會，向市民報告更為具體的第一期空橋設計成果內容及施工規畫方案，讓當地竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區居民更安心。

至於第二期計畫，跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商社區（權峰、鴻川谷、迪卡儂、雲智匯、富春居、竹科悅揚、竹科潤隆、文心匯社區），市長高虹安已向科管局提出爭取，納入中央重大事項專案經費補助計畫。

市府表示，關埔空橋生活圈總建設經費約5億2千餘萬元，將積極爭取中央補助4億1千萬元，補助比率約78%，其餘市府自籌款部分，會透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算、擴大民間參與協助開闢等多元方式籌措。

新竹 高虹安

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