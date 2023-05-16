桃園大停水 今午後3時全面復水

台灣自來水公司第二區管理處龍潭三坑抽水站等5項工程同步施工，桃園市約39萬戶昨天零時起停水最長39小時，規模今年最大，預計今天下午3時全面復水；有鑑於上次破管停水事件復水過久引起民怨，市長張善政昨要求台水加速管線加壓及排氣作業，降低民眾不便。

因1月7日自來水破管引發大停水民怨，這次「五合一」工程市府不敢怠慢，昨首度成立大規模停水應變中心，市長張善政一早視察最關鍵的三坑抽水站工程後便趕回召開首次會議，強調市府將全力降低民眾不便、密切掌握工程進度。

張善政說，市府與台水合作設置304處供水站及開放32口區公所管理水井，前置作業完善，昨天上午8時起開放民眾取水，後續也會定時或視需求機動補水。據了解，昨天民眾取水需求尚不急迫，秩序良好。

不過，張善政傍晚視察平鎮淨水場復水進度，台水指出，其中一項大溪區河西供水系統特壓閥增設工程進度稍微落後，原本8391戶晚間8時復水，延至夜間11時，其餘4項工程皆完工，昨天中午起部分區域提前供水，預計今天下午3時前全面恢復正常供水。

張善政指出，大溪工程延遲導致3小時後復水，希望確保工程品質穩妥。至於上次管線末端用戶抱怨復水後水壓不穩等於繼續停水，張善政也要求管線加壓及排氣作業加速，避免停水時間超過預期，影響管線末端民眾生活和營業。

副市長王明鉅要求水公司以X光設備檢查三坑抽水站接管焊接處有無漏洞，確保泥沙雜質不會混入管線影響濁度；水公司表示，檢查結果內一周內出爐。

針對工程密集施作，台水說，主要是三坑抽水站工程將原來鋼管換成不銹鋼管，耐用年限更長，上次停水是因沒做蝶閥無法關水，蝶閥是一種調節閥，可調節水量、穩定壓力避免爆管，另4項工程同步進行，能減少民眾不便。張善政也認為，長痛不如短痛，盼未來無預警及突發停水事件降到最低。

昨晚部分便當店因停水較早收攤，也有飲料店提前關門，有業者建議，多數小店家缺乏足夠儲水設備支持營業，盼未來停水時間不要太久；吳姓民眾則說，這次市府儲水站規畫完善，還分為能否飲用，生活沒有受到太大影響。