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台水桃園南區施工順利 僅大溪河西地區供水稍延

中央社／ 桃園15日電

台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，南桃園今天凌晨0時至16日下午3時停水，桃園市長張善政下午前往平鎮淨水場視察表示已陸續恢復供水，僅大溪河西地區稍延誤。

台灣自來水公司總經理李嘉榮表示，這次工程最重要的「平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善工程」已於下午4時完成，馬達也已重新啟動，原水持續送入淨水場，晚間6時可恢復供水，符合原先計畫。

李嘉榮指出，台水公司已調動北桃園的人力進行復水後管線的加速排氣作業，同時，針對供水站及水車也持續派員運作，目前民眾取水情形不多，評估後續需求將逐漸減少，台水公司仍將持續進行巡查及補水作業。

台水公司第二區管理處長徐俊雄說，「龍潭給水廠三坑抽水站二期出水管彈性座封維修」以及「龍潭場高壓保護電驛更換」已於凌晨4時完成；「三坑二期、平鎮淨水場、龍潭淨水場、高原、凌雲、內柵加壓站高壓電氣設備檢驗工程」在上午8時完成。

另外「大溪區河西供水系統持壓閥增設工程」，施工地點包括石園路及埔頂路2處，其中埔頂部分已完工，但石園路因工作環境較差，因此相關送水區域由原訂今晚8時復水，延後至晚間11時恢復。

徐俊雄說，龍潭給水廠負責的4萬4138戶，龍潭地區及大溪河東地區原先規劃停水18小時，已於下午2時提前完成復水；八德地區降壓部分共1萬6683戶，目前也無停水情形；平鎮給水廠供水部分，下午6時起出水，預計明天早上7時，共28萬1206戶可完成復水，另有5萬9311戶屬管線末端或高點區域，預計明天下午3時前完成復水作業。

張善政在視察後表示，這次停水施工計畫最關鍵的三坑抽水站接管焊接工程已如期完成，台水公司也配合市府要求，邀請具認證業者進行焊道檢測，結果預計於1週後出爐。

市政府經發局指出，市府針對這次停水計畫開設大規模停水應變中心，因應大溪河西地區延後復水，經發局將與民政局持續聯繫，確認用戶皆收到水後才解除輪值，並於明天早上再行進駐，持續監控復水情形。

停水 張善政

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