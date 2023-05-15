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竹縣稱「狒狒揚揚」是因桃園有人放話 桃市府回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
六福村狒狒脫逃案引發譁然，新竹縣農業處長范萬釗今天在議會答詢時，直指「桃園有人放話」。對此，桃園市農業局回應，事件已進入司法程序，後續交由司法單位釐清事實。本報資料照片
六福村狒狒脫逃案引發譁然，新竹縣農業處長范萬釗今天在議會答詢時，直指「桃園有人放話」。對此，桃園市農業局回應，事件已進入司法程序，後續交由司法單位釐清事實。本報資料照片

六福村狒狒脫逃案引發譁然，新竹縣農業處長范萬釗今天在議會答詢時表示，事件變得沸沸揚揚「主要是桃園有人放話」。對此，桃園市農業局簡短回應，狒狒事件已進入司法程序，後續就交由司法單位釐清事實；對於新竹縣政府農業處今日的說法，桃市府不多做評論，靜待司法調查結果。

范萬釗今天在新竹縣議會答詢時表示，六福村狒狒脫逃案主要是因桃園有人放話說「新竹縣政府指派獵人槍殺狒狒」才引發社會嘩然。

范萬釗表示，3月27日當天晚間，他與科長、技士到派出所說明，檢察官調查時也找來新竹縣府、桃園市府及六福村三方對質，當場已經還給縣府公道；依檢察官要求，縣府不能主動對外公開說明，但隔天縣府開記者會，公布通聯等紀錄，真相已經很清楚了。

范萬釗表示，問題點不是在誰指使狒狒，而是桃園市政府在現場的處置，包含獵人是何時出現在圍捕團隊之中。他也說新竹縣府默默承受這些事情，相信監委明察秋毫，能還給新竹縣府一個公道。

新竹 桃園 狒狒

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