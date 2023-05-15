快訊

陳冠霖驚傳車禍！ 突遭後方車撞上「安全氣囊爆開」

三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園停水39萬戶預計明日傍晚全面復水 張善政要求加速

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察。記者陳右豪／攝影
台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察。記者陳右豪／攝影

台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察，台水公司表示，除了大溪區工程進度稍為落後，預計23:00才能供水。其餘4項工程皆已完工，晚間18:00也開始供水，因供水後管線還需要加壓及排氣，預計在明日16:00前，受影響的住戶，將會全面恢復正常。

台水公司表示，5項工程包括平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善、二期出水管彈性座封維修、高壓電氣設備檢驗工程、高壓保護電驛更換、大溪河西供水系統持壓閥增設工程。前面4項工程皆已完工，僅大溪進度稍為落後，但明日16:00前，應該可以全面供水。

台水公司表示，這次的工程主要裝設持壓閥及蝶閥，主要功能就是調節水量來穩定壓力，避免又再發生暴管的情形，未來還會興建配水池，調解水壓來穩定供水。雖然晚間6時已開始供水，但供水程序需要排氣加壓，並逐步恢復供水。

張善政表示，今日視察發現維修的過程還算順利，大溪工程的供水稍微有點延誤，但影響不是很大，而水送到家裡面的時間，看起來應該不會差太多。會再要求水公司加速排氣的作業。

而對於復水後的水質，張善政說，早上在視察三坑工程的過程，有發現工作場所環境很泥濘，不知道是否會影響水質。副市長王明鉅有建議，焊接完以後，做個X光的檢查，而台水公司從善如流，馬上找經過認證的業者檢查，結果會在一個禮拜會出來，相信應該會很圓滿。

吳姓民眾表示，這次市府的儲水站規劃非常完善，還分為能飲用的水和不能飲用的水，他住的地方因配有水塔，且市府又發布訊息工程提前完成，可以提前供水，整體而言，生活沒有受到很大的影響。

王姓民眾抱怨，今日傍晚原本想買便當，結果有便當店說因為停水所以今天比較早收攤。後來想要去買飲料的時候，發現飲料店幾乎都已經關門，詢問飲料店老闆說，因為水用光了所以提早打烊。

台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察。記者陳右豪／攝影
台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察。記者陳右豪／攝影

張善政 水質

延伸閱讀

PLG／領航猿重返季後賽拚冠 市長張善政親自加持

PLG／領航猿季後賽迎戰富邦勇士 憑市民卡有機會拿免費門票

影／桃園今明40.7萬大停水39時 張善政：務必補水不能空

桃園39萬戶大停水39小時 張善政：防下次停水長痛不如短痛

相關新聞

竹縣稱「狒狒揚揚」是因桃園有人放話 桃市府回應了

六福村狒狒脫逃案引發譁然，新竹縣農業處長范萬釗今天在議會答詢時表示，事件變得沸沸揚揚「主要是桃園有人放話」。對此，桃園市...

桃園停水39萬戶預計明日傍晚全面復水 張善政要求加速

台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察，台水公司表示，除了大溪區工程進度稍...

機捷沿線某工地「吊掛防護不足」 已勒令停工最重將罰30萬

台中捷運遭塔式起重機吊臂擊中，釀成1死10傷慘劇，針對營造工地塔吊作業安全管理問題，桃市府勞動檢查處今完成桃園大眾捷運系...

派人槍殺狒狒？竹縣稱桃園有人放話 監委將還竹縣公道

六福村狒狒脫逃案，引發譁然，關西鎮縣議員羅仕琦今天質詢職說，外界認為竹縣無作為，應該要交代清楚。對此，農業處長范萬釗回應...

4月底剛開幕…桃園早療中心遭質疑專業不足、設備不全

桃園北區青少年活動中心桃寶館4月底才剛正式開幕，不過議員前往現場查看，卻發現內部的「第五區早期療育發展中心」設備不完善，...

幼兒園客語教學首辦成果發表會 鍾東錦鼓勵向下紮根

苗栗縣政府積極推動「幼兒沉浸式客語教學」，今天首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮，縣長鍾東錦頒獎表揚績優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦