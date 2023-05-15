桃園停水39萬戶預計明日傍晚全面復水 張善政要求加速

台水公司今日因三坑抽水站5合1工程施工，預計停水39小時，傍晚桃園市長張善政前往視察，台水公司表示，除了大溪區工程進度稍為落後，預計23:00才能供水。其餘4項工程皆已完工，晚間18:00也開始供水，因供水後管線還需要加壓及排氣，預計在明日16:00前，受影響的住戶，將會全面恢復正常。

台水公司表示，5項工程包括平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善、二期出水管彈性座封維修、高壓電氣設備檢驗工程、高壓保護電驛更換、大溪河西供水系統持壓閥增設工程。前面4項工程皆已完工，僅大溪進度稍為落後，但明日16:00前，應該可以全面供水。

台水公司表示，這次的工程主要裝設持壓閥及蝶閥，主要功能就是調節水量來穩定壓力，避免又再發生暴管的情形，未來還會興建配水池，調解水壓來穩定供水。雖然晚間6時已開始供水，但供水程序需要排氣加壓，並逐步恢復供水。

張善政表示，今日視察發現維修的過程還算順利，大溪工程的供水稍微有點延誤，但影響不是很大，而水送到家裡面的時間，看起來應該不會差太多。會再要求水公司加速排氣的作業。

而對於復水後的水質，張善政說，早上在視察三坑工程的過程，有發現工作場所環境很泥濘，不知道是否會影響水質。副市長王明鉅有建議，焊接完以後，做個X光的檢查，而台水公司從善如流，馬上找經過認證的業者檢查，結果會在一個禮拜會出來，相信應該會很圓滿。

吳姓民眾表示，這次市府的儲水站規劃非常完善，還分為能飲用的水和不能飲用的水，他住的地方因配有水塔，且市府又發布訊息工程提前完成，可以提前供水，整體而言，生活沒有受到很大的影響。