機捷沿線某工地「吊掛防護不足」 已勒令停工最重將罰30萬

台中捷運遭塔式起重機吊臂擊中，釀成1死10傷慘劇，針對營造工地塔吊作業安全管理問題，桃市府勞動檢查處今完成桃園大眾捷運系統兩側禁建、限建工程監督檢查，發現1處工地未在列管名單，使用移動式重型起重機具從事吊掛作業時沒有妥善防護，恐危害捷運安全，因此已勒令停工，最重可罰30萬元。

桃檢處指出，桃園大眾捷運系統兩側禁建限建工程目前共有列管41處工程案件，其中A1站屬台北市範圍，A2站至A6站屬新北市範圍，桃檢處已函請兩市勞動檢查機構協助巡查，另位於桃園市轄內有24處工程案件。

桃檢處表示，桃檢處監督檢查過程中，發現有1處未在列管名單內的工程位在捷運軌道附近，營造廠使用移動式重型起重機具從事吊掛作業，外伸撐座的支撐下方已明顯下陷，卻未鋪設具有充分強度及足夠面積的鐵板或墊料等，恐危害捷運行駛安全，因此已立即勒令停工，並處以3萬元至30萬元罰鍰。

桃檢處指出，桃園轄內24處工程案件中，目前僅2處有使用塔式起重機，都位於A7至A8站間，其中一處已有相關證明合格文件，另一件則正申請塔式起重機竣工檢查合格證明；其餘22處工地雖未使用塔式起重機，但仍使用移動式起重機進行吊掛作業。

桃檢處表示，已要求營造廠於吊掛作業時，應審慎評估風險，防止災害發生，並訂定職業安全衛生管理計畫，敘明相關防止災害對策及落實自主管理檢點等；呼籲業者使用起重機具應確實依起重升降機具安全規則及職業安全衛生法令規定辦理，如因未依規定辦理致發生重大職業災害時，將予以嚴處並移送地方檢察署依法究責，起重機駕駛如有過失將逕送法辦。