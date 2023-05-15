派人槍殺狒狒？竹縣稱桃園有人放話 監委將還竹縣公道

六福村狒狒脫逃案，引發譁然，關西鎮縣議員羅仕琦今天質詢職說，外界認為竹縣無作為，應該要交代清楚。對此，農業處長范萬釗回應時表示，會造成沸沸揚揚的原因，主要是桃園有人放話且未經查證說，獵人是新竹縣政府指派，越界去槍殺。

羅仕琦今天說，六福村狒狒逃脫後被獵人槍殺，轟動全台，主管機關新竹縣政府只開過一次記者會，近期有林務局到現場勘察改善措施、監委也主動調查，桃園市府、動保團體、監察委員等都出面說明，呼籲新竹縣府應該向社會大眾做說明。

對此，范萬釗在議會回應，3月27日當天晚間，他與科長、技士到派出所說明，檢察官調查時以新竹縣府、桃園市府及六福村做三方對質，當場已經關給還給縣府公道，不過依據要求，縣府不能主動對外公開說明，隔天縣府開記者會，從通聯等紀錄初步說明，真相已經很清楚了。

范萬釗談到桃園有人放話，他告訴縣長楊文科，楊文科回應「縣府團隊要誠實面對」。范萬釗說，縣府從頭到尾都是誠實面對，日前監委到關西鎮公所開閉門會議，也採三方對質來調查，問題點不是在誰指使狒狒，主要問題點在於桃園市政府在現場的處置，包含獵人是何時出現在圍捕團隊之中。

范萬釗指出，新竹縣府默默在承受這些事情，他相信委員明察秋毫，能還給新竹縣府一個公道。很多東西說出來會傷害到別人，等到監委調查報告，縣府會正式說明，誰該負的責任都無法推諉。