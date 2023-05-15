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4月底剛開幕…桃園早療中心遭質疑專業不足、設備不全

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園北區青少年活動中心桃寶館4月底才剛正式開幕，不過議員前往現場查看，卻發現內部的「第五區早期療育發展中心」設備不完善。圖／張碩芳提供
桃園北區青少年活動中心桃寶館4月底才剛正式開幕，不過議員前往現場查看，卻發現內部的「第五區早期療育發展中心」設備不完善。圖／張碩芳提供

桃園北區青少年活動中心桃寶館4月底才剛正式開幕，不過議員前往現場查看，卻發現內部的「第五區早期療育發展中心」設備不完善，也看不見語言復健師、職能復健師、營養師、心理諮商師等專業人員在旁協助，認為是資源貧乏讓家長不願前往，希望市府多關注。社會局則回應，會請新工處盡快修繕，也會與衛生局討論是否增加醫療人力。

桃寶館上月23日正式開幕，1樓是北青非營利幼兒園，2樓設置公設民營八德北青托嬰中心，3樓則包含八德北青親子館及第五區早期療育發展中心。其中，北青早期療育發展中心委託唐氏症基金會營運，為0至6歲的幼兒及家庭提供幼兒發展諮詢、親職活動與講座、教玩具借閱等整合性服務。

但議員張碩芳日前到現場觀察，卻發現北青早期療育發展中心仍有多處水泥油漆收邊不全，現場也缺乏早期療育最需要的語言復健師、職能復健師、營養師、心理諮商師等專業人員；由於多數父母擔憂孩子到早期療育發展中心容易被貼標籤，教室裡只看見1位孩童，相較只有一步之遙的北青親子館熱鬧非凡，早療中心的人數和資源實在少得可憐，宛如「天堂和地獄的差別」。

張碩芳表示，現行台灣公務單位對特殊兒童的支援不足，缺乏同理心，呼籲市府需提供更多專業支援和心理諮詢，解決特殊兒童和照顧者的挑戰。

社會局兒童福利科表示，北青早療中心內目前已有社工和教保員提供服務，後續會和衛生局研議是否合作提供醫療輔助；至於建築內有收邊不完善之處，由於工程還在保固期，也會請新工處盡速改善。

桃園北區青少年活動中心桃寶館4月底才剛正式開幕，不過議員前往現場查看，卻發現內部的「第五區早期療育發展中心」設備不完善。圖／張碩芳提供
桃園北區青少年活動中心桃寶館4月底才剛正式開幕，不過議員前往現場查看，卻發現內部的「第五區早期療育發展中心」設備不完善。圖／張碩芳提供

復健 衛生局 親子

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