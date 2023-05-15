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幼兒園客語教學首辦成果發表會 鍾東錦鼓勵向下紮根

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府積極推動「幼兒沉浸式客語教學」計畫，今天首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府積極推動「幼兒沉浸式客語教學」計畫，今天首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府積極推動「幼兒沉浸式客語教學」，今天首度舉辦「細人仔講客當慶」教學成果發表會暨頒獎典禮，縣長鍾東錦頒獎表揚績優園所、教師和優化客語教材等單位，期勉讓孩子從小培養說客語的生活習慣，會中也舉辦客語闖關活動，增進客語互動體驗。

表揚大會今天上午9點在後龍鎮新港國中小學活動中心舉行，縣長鍾東錦受邀出席，由全縣「唯二」全客語教學的中興國小附設幼兒園、小木偶幼兒園的小朋友賣力表演舞蹈、舞龍，熱鬧開場，隨後共頒獎表揚12所訪視績優園所、11位行政輔導績優人員、28位績優教師，以及22所優化客語教學的教材教具設計徵選競賽得獎園所。

沉浸式客語教學主要是參考國外保存母語的方法，在校園中營造一個自然使用客語溝通及教學的環境，將語言與教學內容做結合，讓幼童自然而然無意識地獲得客語的溝通能力，客語的使用必須佔校園50%以上的時間，且教學及溝通的主要語言都必須盡量以客語進行。

與會的客委會語言發展處長孫于卿說，111學年度苗栗縣共有28所幼兒園實施沉浸式客語教學，是全台參與園所數最多的縣市，特別要肯定苗栗縣政府致力推廣客語的用心和成果。

鍾東錦則表示，台灣最優質的客家文化就是在苗栗縣，推動客語為通行語成效更是蟬聯全國五連霸，推動沉浸式客語教學，可讓孩子共同來講客家話，從小扎根體驗客家文化，代代傳承文化。同時，他也期勉大家營造客語生活化、普及化及家庭化，讓孩子從小培養說客語的生活習慣，期許更多公私立幼兒園，加入沉浸式客語教學或全客語幼兒園的行列。

鍾東錦期勉大家營造客語生活化、普及化及家庭化，讓孩子從小培養說客語的生活習慣。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦期勉大家營造客語生活化、普及化及家庭化，讓孩子從小培養說客語的生活習慣。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦也期許有更多公私立幼兒園，加入沉浸式客語教學或全客語幼兒園的行列。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦也期許有更多公私立幼兒園，加入沉浸式客語教學或全客語幼兒園的行列。圖／苗栗縣政府提供

客語 幼兒園 苗栗縣

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