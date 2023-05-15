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苗栗子弟鄭聰江回饋鄉里 捐贈災情勘查車及貨櫃書屋

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鄭聰江說，他從小就一個人到台北打拚，現在有能力、有機會回饋故鄉，心中滿是感激，以後他會繼續盡棉薄之力，回饋社會。 圖／苗栗縣政府提供
鄭聰江說，他從小就一個人到台北打拚，現在有能力、有機會回饋故鄉，心中滿是感激，以後他會繼續盡棉薄之力，回饋社會。 圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苑裡鎮子弟鄭聰江事業有成回饋鄉里，近日除捐贈苑裡消防分隊1輛逾百萬元災情勘查車，提升救災戰力，同時並捐助270萬元給母校山腳國小，作為建置戶外閱讀書屋及司令台改善經費；苗栗縣政府今天上午舉行新車捐贈儀式，縣長鍾東錦頒贈鄭老先生感謝狀、牌匾，感謝他的善行義舉。

今年已86歲的鄭聰江，幼年在苑裡鎮出生成長，19歲時帶著2000元就獨自到台北打拼，民國74年創立慈恩園寶塔諴業公司，事業有成後，加入國際獅子會從事社會慈善工作回饋社會。近幾年他陸續捐贈給北台灣縣市糖尿、視力篩檢車、捐血車、新竹縣衛生局救護車、桃園行動圖書車等，此次因家鄉苑裡消防分隊急需車輛裝備，慷慨捐贈這輛價值153萬元的災情勘查車。

鄭聰江說，他從小就一個人到台北工作，現在有能力、有機會回饋故鄉，心中滿是感激，以後他會繼續盡棉薄之力，回饋社會。最近他聽說母校山腳國小圖書室不夠使用，經過與校長謝旻憲討論後，決定以3只貨櫃組成一間書屋，提供舒適閱讀環境，培養學生、社區居民閱讀的習慣。

捐贈儀式中，鄭聰江將捐贈的災勘車鑰匙交給縣長鍾東錦，鍾東錦也頒贈鄭聰江感謝狀、牌匾，感謝他的善行義舉，在地多位民代及警義消人員、國際獅子會30多位獅友也到場觀禮見證。

本身也擔任苗縣義消總隊長的鍾東錦表示，他上任後積極投入防災整備工作，持續向中央爭取補助，以擴建消防廳舍、補充消防人力及車輛裝備器材的更新，但政府資源有限，民間力量無窮，期盼此次捐贈能夠拋磚引玉，吸引更多善心人士加入捐助行列，同時希望消防單位善加利用這輛優質的災勘車，守護鄉親的生命財產安全。

今天上午捐贈儀式中，鄭聰江（中）將捐贈的災勘車鑰匙交給縣長鍾東錦，在地多位民代及警義消人員、國際獅子會30多位獅友也到場觀禮見證。 圖／苗栗縣政府提供
今天上午捐贈儀式中，鄭聰江（中）將捐贈的災勘車鑰匙交給縣長鍾東錦，在地多位民代及警義消人員、國際獅子會30多位獅友也到場觀禮見證。 圖／苗栗縣政府提供
此次鄭聰江因家鄉苑裡消防分隊急需車輛裝備，慷慨捐贈這輛價值153萬元的災情勘查車。 圖／苗栗縣政府提供
此次鄭聰江因家鄉苑裡消防分隊急需車輛裝備，慷慨捐贈這輛價值153萬元的災情勘查車。 圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 獅子會

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