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保障道安 桃園推動行人優先時相與增設庇護島

中央社／ 桃園15日電

桃園市交通局推動「人本友善135」示範計畫，針對部分人車易衝突路口，實施行人優先時相、增設庇護島、行穿線退縮及增設標線型人行道等交通工程，全面提升行人穿越路口安全。

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，今年初已全面檢視行人友善環境及路口人行穿越道設置方式，推動「人本友善135」示範計畫，將至少增加100處行人庇護島（含行穿線退縮）、30條標線型人行道、50處行人早開時相，以兼顧人車通行效率進而提升交通安全。

交通局局長張新福指出，考量學校、交通場站、大型商業設施賣場或醫院附近，行人穿越量較一般路口來得大，若採一般行車綠燈與行人綠燈同時亮啟方式運作時，常有行人與轉向車產生交織衝突情形。

張新福說，桃園市早針對部分這一類路口，視交通條件擇一實施行人專用或行人綠燈提早5秒至10秒亮啟的早開時相，達到人車分流效果，截至5月10日止，桃園市實施行人專用時相的路口共10處、行人早開時相路口則有59處。

張新福表示，交通局也全面檢視行人友善環境及路口人行穿越道設置方式，推動「人本友善135」示範計畫，增設庇護島、行穿線退縮及增設標線型人行道等交通工程，全面提升行人穿越路口安全。

張新福提醒行人及駕駛人，行經路口時除確實遵循號誌管制燈號行止，車輛轉彎時務必減速慢行並禮讓行人先行，行人行經路口請留意後方轉彎車輛，共同營造安全暨友善的交通環境。

人行道 桃園

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