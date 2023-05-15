快訊

阿根廷通膨109%危機：緊急貨幣管制能救火嗎？

驚！說好不揭露性取向…抖音TikTok遭爆會追蹤「看過同性戀影片」的用戶資料

被酸民罵到身心崩潰！小甜甜認情緒勒索再次道歉

竹北市編百萬獎金鼓勵運動選手 鄭朝方今到校鼓勵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方今早出席竹仁國小朝會，親自頒發獎勵金給運動小將。圖／市公所提供
竹北市長鄭朝方今早出席竹仁國小朝會，親自頒發獎勵金給運動小將。圖／市公所提供

新竹縣竹北市公所今年度特編110萬為優秀選手獎勵金，藉以鼓勵優秀選手；竹仁國小選手近期參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽及全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽，在團體、個人賽皆囊獲全國冠軍，竹北市長鄭朝方今早出席竹仁國小朝會，親自頒發獎勵金給運動小將。

鄭朝方表示，運動培養要從小扎根，市公所十分重視，特別編列優秀選手獎勵金，凡是竹北市學校或機關團體，抑或設籍竹北的運動選手，參加國際性或全國性比賽，符合資格即可獲得獎勵補助。

以團體參加國際性比賽，一次補助5萬元；個人代表國家參加國際賽事，一次補助1萬元。此外，參加全國性運動會獲前三名者，亦可獲得獎勵金補助，個人賽第一名9千元、第二名7千元、第三名5千元；團體賽前三名獎勵金則分別為每隊1萬8千元、1萬4千元，以及1萬元。

竹仁國小軟網表現亮眼，在全國賽事頻傳捷報，今年3月底參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽，打出國小男童乙組第一名成績；另外，年初在全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽「穿金戴銀」，陳韋宇摘下男子組單打U11組冠軍，周宥頡、陳品翔獲男子組雙打U11組冠軍，李禾彥則在男子組雙打U11組搶下第二名。

女子組同樣在全國自由盃賽事有亮眼斬獲，在女子雙打U10組張妍禎摘冠，彭若萍、蔡昀潔也獲得第三名，竹仁國小此次抱回近8萬獎勵金。

新竹縣竹北市公所今年度特編110萬為優秀選手獎勵金，藉以鼓勵優秀選手。圖／市公所提供
新竹縣竹北市公所今年度特編110萬為優秀選手獎勵金，藉以鼓勵優秀選手。圖／市公所提供

運動 鄭朝方 新竹

延伸閱讀

7月起 逾350原住民教會用族語講道

運動員未來在哪？議員促制定屬於高雄的黃金計畫

竹北家長無後援！長期無臨托空間 地方政府將辦臨托點

竹北市道路養護牛步 案件量大塞車 代表批應有輕重緩急

相關新聞

大潭發電廠空汙超越桃園煉油廠？民代：鄉親情何以堪

大潭電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區內，當地議員吳進昌今天質疑，大潭電廠是桃園粒狀汙染物排放榜榜首，擴建以後恐加劇...

桃園南區大規模停水 傍晚6時這2區可能先復水

台水公司今天0時至明天（16日）下午3時今年最大規模停水，台水第二區管理處進行龍潭三坑原水站原水管改善工程至今天中午施工...

桃園39萬戶大停水39小時 張善政：防下次停水長痛不如短痛

台灣自水公司第二區管理處因桃園龍潭三坑抽水站等工程施工，全桃園地區39萬戶今天起停水39小時，桃園市長張善政今早前往視察...

竹北市編百萬獎金鼓勵運動選手 鄭朝方今到校鼓勵

新竹縣竹北市公所今年度特編110萬為優秀選手獎勵金，藉以鼓勵優秀選手；竹仁國小選手近期參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽...

竹市推老屋活化修繕補助 今年再增「再生推廣類補助」

新竹市因發展較早，老舊房屋多，新竹市府推動老屋活化的「老竹塹‧老屋味」計畫，今年除延續辦理「租金補貼」與「小型修繕補助」...

桃市大停水32水井70供水站可取水 網議昨晚就沒水

台水公司今天0時至明天（16日）下午3時今年最大規模停水，台水公司進行龍潭三坑原水站原水管改善工程今早施工進度逾70%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦