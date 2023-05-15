竹北市編百萬獎金鼓勵運動選手 鄭朝方今到校鼓勵

新竹縣竹北市公所今年度特編110萬為優秀選手獎勵金，藉以鼓勵優秀選手；竹仁國小選手近期參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽及全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽，在團體、個人賽皆囊獲全國冠軍，竹北市長鄭朝方今早出席竹仁國小朝會，親自頒發獎勵金給運動小將。

鄭朝方表示，運動培養要從小扎根，市公所十分重視，特別編列優秀選手獎勵金，凡是竹北市學校或機關團體，抑或設籍竹北的運動選手，參加國際性或全國性比賽，符合資格即可獲得獎勵補助。

以團體參加國際性比賽，一次補助5萬元；個人代表國家參加國際賽事，一次補助1萬元。此外，參加全國性運動會獲前三名者，亦可獲得獎勵金補助，個人賽第一名9千元、第二名7千元、第三名5千元；團體賽前三名獎勵金則分別為每隊1萬8千元、1萬4千元，以及1萬元。

竹仁國小軟網表現亮眼，在全國賽事頻傳捷報，今年3月底參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽，打出國小男童乙組第一名成績；另外，年初在全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽「穿金戴銀」，陳韋宇摘下男子組單打U11組冠軍，周宥頡、陳品翔獲男子組雙打U11組冠軍，李禾彥則在男子組雙打U11組搶下第二名。