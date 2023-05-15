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大潭發電廠空汙超越桃園煉油廠？民代：鄉親情何以堪

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
大潭電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區內，當地議員今天質疑，大潭電廠擴建以後恐加劇觀音區空汙問題。本報資料照片
大潭電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區內，當地議員今天質疑，大潭電廠擴建以後恐加劇觀音區空汙問題。本報資料照片

大潭電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區內，當地議員吳進昌今天質疑，大潭電廠是桃園粒狀汙染物排放榜榜首，擴建以後恐加劇觀音區空汙問題， 加上鄰近還有林口火力發電廠，大量汙染留在觀音，居民情何以堪？呼籲市府應建置完善空氣監測機制，抓出汙染元兇。

吳進昌今天在議會總質詢表示，過去石門水庫移民新村被視為「癌症村」，前市府環保局誤用整個樹林里的資料錯誤概括樹林新村，犧牲集體村民的健康權益，對於移民新村民罹癌事實，前市府只會敷衍，他覺得非常感慨。

吳進昌表示，大潭電廠7部機組目前氮氧化物季等排放量是933公噸，是全桃園最大固定汙染源，占比高達32%，如果擴建8、9號機，更有可能增加至超過4成；同時大潭電廠也是桃園粒狀汙染物排放榜榜首，每年達30公噸，甚至超過桃園煉油廠。

吳進昌說，發電機組最主要產生的粒狀汙染物就是PM2.5，氮氧化物則是酸雨的前導物質，大潭電廠再擴建，鄉親所面臨的不只是觀音區空污問題，桃園的酸雨問題現在就是全國最嚴重，還能多少改善的空間呢？

吳進昌表示，大潭發電廠是全世界最大的天然氣發電廠，空汙總量加倍危害觀音的沿海地區居民身心健康，為了趕走癌症村汙名，他要求嚴密汙染管控及建立災防機制，中央經濟部工業局、市府環保局應與工業區聯合中心密切合作，嚴格監督、杜絕空汙，同時建置完善空氣盒子24小時監測。

大潭電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區內，當地議員吳進昌（左）今天質疑，大潭電廠擴建以後恐加劇觀音區空汙問題。記者朱冠諭／翻攝
大潭電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區內，當地議員吳進昌（左）今天質疑，大潭電廠擴建以後恐加劇觀音區空汙問題。記者朱冠諭／翻攝

桃園 石門水庫 空汙

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