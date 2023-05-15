竹市推老屋活化修繕補助 今年再增「再生推廣類補助」

新竹市因發展較早，老舊房屋多，新竹市府推動老屋活化的「老竹塹‧老屋味」計畫，今年除延續辦理「租金補貼」與「小型修繕補助」外，特別增加「再生推廣類補助」項目，藉此補助老屋教育推廣、修復技術培力、再生媒合平台等推廣活動，最高可補助全案總經費50%，即日起開始受理申請。

文化局說，市府每年都評選補助多間老屋，並協助將老屋活化及轉型經營，除了這次增加的「再生推廣類補助」項目外，凡1971年以前所建老屋，並具在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務者，每案最高可申請每月1萬元租金補貼、50萬元的小型修繕費用或50萬元推廣補助。

文化局指出，為鼓勵更多年輕人投入老屋保存再利用，使這些「有故事、有生命」的老建築物能存續且發揚，竹市持續推動老屋活化經營補助計畫，除補助老屋修繕、補貼老屋租金，更希望促使民眾關心與理解老屋之於城市的價值，並且激發保存老屋的意願，希望未來有更多各行各業的老屋愛好者，運用創意加入活化老屋的行列，一同為老屋注入新的生命。

文化局表示，老屋活化經營計畫的推廣，讓各式各樣的故事在老屋中發生，例如在老屋裡營業的冰品店「覓雪手作雪花冰」；可以體驗工匠工藝的選物店「職有生活」；結合押花、灌膠、真花珠寶、法式禮物等課程場域的「弦悅草植物押花美學」；還有販售減塑生活雜貨、環境友善種植的蔬果、農產加工品的雜貨店「新村小商號」等。