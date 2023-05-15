竹市推老屋活化修繕補助 今年再增「再生推廣類補助」
新竹市因發展較早，老舊房屋多，新竹市府推動老屋活化的「老竹塹‧老屋味」計畫，今年除延續辦理「租金補貼」與「小型修繕補助」外，特別增加「再生推廣類補助」項目，藉此補助老屋教育推廣、修復技術培力、再生媒合平台等推廣活動，最高可補助全案總經費50%，即日起開始受理申請。
文化局說，市府每年都評選補助多間老屋，並協助將老屋活化及轉型經營，除了這次增加的「再生推廣類補助」項目外，凡1971年以前所建老屋，並具在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務者，每案最高可申請每月1萬元租金補貼、50萬元的小型修繕費用或50萬元推廣補助。
文化局指出，為鼓勵更多年輕人投入老屋保存再利用，使這些「有故事、有生命」的老建築物能存續且發揚，竹市持續推動老屋活化經營補助計畫，除補助老屋修繕、補貼老屋租金，更希望促使民眾關心與理解老屋之於城市的價值，並且激發保存老屋的意願，希望未來有更多各行各業的老屋愛好者，運用創意加入活化老屋的行列，一同為老屋注入新的生命。
文化局表示，老屋活化經營計畫的推廣，讓各式各樣的故事在老屋中發生，例如在老屋裡營業的冰品店「覓雪手作雪花冰」；可以體驗工匠工藝的選物店「職有生活」；結合押花、灌膠、真花珠寶、法式禮物等課程場域的「弦悅草植物押花美學」；還有販售減塑生活雜貨、環境友善種植的蔬果、農產加工品的雜貨店「新村小商號」等。
文化局補充，歡迎符合資格者針對實際需求於周一至周五上班時間至新竹市文化局文化資產科提出申請，闡述老屋未來空間活化、建物修繕或再生推廣等計畫。「租金補貼」與「再生推廣類補助」申請時間即日起至今年6月15日止；「小型修繕補助」即日起至今年底止。
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