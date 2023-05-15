桃園南區大規模停水 傍晚6時這2區可能先復水

台水公司今天0時至明天（16日）下午3時今年最大規模停水，台水第二區管理處進行龍潭三坑原水站原水管改善工程至今天中午施工進度逾70%，最快今天下午完成新舊原水管接管，其中龍潭區31里及復興區1里，預定今下午6時起恢復供水，是這次大停水最快復水區域。

台水第二區處辦理三坑原水站原水管改善工程，桃園市12區304個里，今天0時至明天（16日）下午3時停水39小時，影響全市40.7萬用戶用水不便，桃園市長張善政指示市府全員待命應變，要求市府與水公司配合應變降低市民生活不便。

台水第二區處表示，今天0時起施工至中午三坑抽水站原水管工程，進行舊1350釐米鋼管封閉切除，設置新1350釐米管蝶閥與原水管聯絡安裝順利，預計最快今天下午完工，由於停水範圍大，復水時間拉長，逐區復水，其中龍潭31里及復興1里預定今晚6時起復水，停水18 小時復水最快區域。