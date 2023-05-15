桃市大停水32水井70供水站可取水 網議昨晚就沒水
台水公司今天0時至明天（16日）下午3時今年最大規模停水，台水公司進行龍潭三坑原水站原水管改善工程今早施工進度逾70%，部分1350釐米原水管線完成接管，市政府今早開放12區公所32口水井供民眾取水，啟動臨時供水站70處、13輛水車供水，有的網友抱怨說，不是今天0時才停水，怎麼昨晚8時就停水？GG了。也有網友擔心今天上班公司沒水怎麼辦？
台水第二區處辦理三坑原水站原水管改善工程，桃園市12區304個里，今天0時至明天（16日）下午3時停水39小時，影響全市40.7萬用戶用水不便，儘管市政府預先宣導用戶儲水備用，仍有不少民眾來不及儲水，平鎮網友貼文說，不是15日0時停水，怎麼昨晚8時就停水？網友專業回答，管線末端提早減壓就沒水，「這就是政府」！也有網友擔心中午用餐，餐廳會不會沒水打烊？引起網友熱議。
桃園市長張善政在應變會議指示這次大規模停水全員待命應變，市府經發局表示，這次三坑抽水站原水管改善工程施工，因應停水作業，市府與台水公司合作，在12區設置70處飲用水供水站及13輛水車應急供水，包括龍潭31里5處供水站、大溪28里4處供水站、中壢 81里16處供水站、楊梅41里8處供水站、平鎮46里11處供水站、復興1里1處供水站、新屋23里6處供水站、觀音24里13處供水站、大園17里6處供水站，另區公所管理32口水井開放市民取水。
台水公司二區處表示，這次龍潭三坑原水站原水管改善工程施工進度正常，至今天上午施工進度逾七成，預計最快今天下午就可完成新舊原水管接管，由於停水範圍規模大，復水時間就會拉長，水公司會依停水及復水時間逐步恢復供水，降低民眾不便。
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