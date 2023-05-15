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影／桃園今明40.7萬大停水39時 張善政：務必補水不能空
台水公司今天0時至明天（16日）龍潭三坑原水站原水管改善工程，桃園市12區40.7萬戶大停水39小時，市長張善政今天上午召開桃園市大規模停水第1次應變會議，當場指示各局處「務必準確做好水塔補水」、他強調，台水公司原水管施工進度順利，馬上要進行最關鍵原水管焊接工程，水塔務必準確定時、機動補水，不能讓水搭空了還不知道。
桃園市今年1月龍潭區三坑抽水站突然爆管，造成南桃園30多萬戶大停水夢魘，引起民怨！台灣自來水第二區今天處辦理三坑原水站原水管改善工程，全桃12區自今天0時至明天（16日）下午3時，大停水39小時，停水影響40.7萬用戶，張善政十分重視及要求各局處督導、配合應變供水「動起來」。
台水公司進行三坑抽水站原水站原水管改善工程，至今天早上8時，原水管接管工程進度約60%，張善政一早前往視察後，接著在市府消防局應變中心召開桃園市大規模停水第1次應變會議，了解各局處停水應變措施，為確保停水、水和復水順利，避免市民不便，他決定明天再召開大規模停水第2次應變會議。
張善政表示，桃園大規模停水前置布署供水站及水車就位，三坑原水站站工程進度有些超前，狀況不錯，相關局處配合水搭供水就位，今天上班上學才開始，所有水塔補水必須補滿，有些水塔低水位會自動通報補水、有些水塔低水位需要人工通報，相關局處要定時補水、機動補水務必準確，密切聯絡水公司反應，他特別叮嚀，相關局處要非機動掌握停水、供水資訊，補水作業不能耽擱。
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