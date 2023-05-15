桃園39萬戶大停水39小時 張善政：防下次停水長痛不如短痛

台灣自水公司第二區管理處因桃園龍潭三坑抽水站等工程施工，全桃園地區39萬戶今天起停水39小時，桃園市長張善政今早前往視察工程進度，並表示，期盼台水透過這次的維修，以長痛不如短痛的做法，讓未來無預警及突發性的停水事件降到最低。

張善政表示，他非常關心三坑抽水站的工程進度，到目前看來，抽水站的工程進度符合預期，附屬工程甚至進度超前，到目前為止都算好事，會再持續關心工程進度。

張善政說明，台水公司與市府都已經準備好許多的供水站點，台水也已經準備好水車，希望供水站、水車能夠讓大家的不便降到最低，停水期間也請市民體諒，在工程完工後，希望將來的供水品質能夠更穩定。

台水公司董事長胡南澤說，這次桃園地區，停水最長的時間有39小時，主要三坑抽水站等5合1工程施工，若工程順利，最慢明天下午，有些地方能夠提前恢復供水，停水期間，70處供水站都以加水完成，也感謝市府200處非引用供水站，台水公司將與市府密切配合，將民眾不便降到最低。

台水公司說明，這次施工的5項工程，除了針對1月三坑抽水站破管維修之外，其他的工程完工，也能減少相關的停水次數，影響戶數桃園地區39萬戶，減壓地區並沒有停水，另外送到新竹暫停供水約2萬戶，合計41萬戶。

台水公司說，這次三坑抽水站工程，是將原來的鋼管換成不銹鋼管，耐用年限會更長，上一次會停水是因為沒有做蝶閥無法關水，而三坑有1期與2期的管路，若沒辦法關水，2期衝出去的水會倒流，造成停水時間延長，這次將施作蝶閥，之後1、2期可以分開處理。施作進度預定今天下午1點鐘可以啟動原水送往平鎮淨水場，最慢明天下午3點前完成復水作業。