竹北家長缺後援 地方政府將設臨托點

新竹縣竹北市的出生率全台名列前茅，許多年輕父母從外縣市來建立小家庭，幾乎都沒有後援，欠缺親友臨時托兒的資源。新竹縣政府、竹北市公所都看到此問題，預計最快明年將成立臨時托育地點，讓民眾能有喘息支持。

新竹縣府社會處表示，目前全縣沒有臨托場所，主要是協助媒合居家托育臨托或活動臨托，縣府暫時規畫明年度於竹北、湖口、竹東設置臨時托育地點。

竹北市民代表曾玉菱指出，竹北新生兒的比例高，資料統計，近3年申請育兒津貼人數每年都超過2千人，顯示由媽媽或爸爸全職在家帶孩子的比例高；但臨時要辦事情或放鬆心情看電影都有困難，因此希望能就近提供臨時托育服務，讓家長能有喘息時間。

曾玉菱認為，竹北東區很多年輕族群不參與社區發展協會，導致住大樓的朋友從來沒去過社區活動中心；希望將來活動中心除了作為長照2.0據點，還可以有藝文表演空間，身為家長可就近有臨托、共同育兒的場域，讓每個市民朋友都能共享這空間。市民代表游雅婷也建議，一區一喘息臨托服務。

竹北市長鄭朝方回應，目前許多工程是按照前朝規畫，且已進入細部設計與工程，市公所正在盤整，要把符合民眾需求的親子、臨托等空間置入，由於需要變更設計、跨機關做都審等，都需要法定程序，目前預計以竹北市興建的里集會所、新建東區市場等增加臨托親子空間，透過半開放式的設計，吸引更多元族群使用，臨托中心將作為示範點，為竹北家長們提供喘息服務。