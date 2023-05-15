桃園沒市立醫院 市府規畫兩方向

目前六都僅桃園沒有市立醫院，多位議員盼市府準備籌設，但副市長王明鉅坦言，設立大型醫院恐緩不濟急，初步規畫可能在復興區設立小型市立醫院，並建置「遠端智慧醫療中心」，提升偏鄉醫療水準，也讓醫療資源更普及。

桃園目前急性一般病床共7919床，平均每萬人口35床，達衛福部醫療充足區標準，但八德、大溪、復興、觀音、蘆竹無大型醫院，當地民眾就醫需舟車勞頓，盼望解決醫療資源分配不均問題，方法包括設置市立醫院。

衛生局長劉宜廉表示，新市府已研擬設置市立醫院可行性，目前都發局提出約20個地點，正評估效益，考量重點包括當地醫療需求、交通方便性及醫護人力量能是否充足。

議員張肇良指出，成立市立醫院，市府可以一條鞭掌握疫情、公共衛生和市民照顧狀況，儘管無法一簇可幾，但市府可先成立財團法人基金會，預先準備。議員謝美英強調，桃園人口數持續上升，成立市立醫院已是箭在弦上，市府已經評估多處標地，建議選址時也應思考如何平均分配桃園的醫療資源。

副市長王明鉅則說，從台北市和新北市立聯合醫院的例子來看，若以市府資源管理大型市立醫院可能力有未逮，因此重點不是成立市立醫院，而是要讓醫療資源更普及，照顧沒有大醫院的行政區。

王明鉅透露，目前市府規畫2個方向，一是在復興區設立小型市立醫院，不只建置費用較低、蓋得快，還能購買更多的器材，「讓最遠的地方有最好的設備」，此外，市府還要建立「遠端智慧醫療中心」，利用遠端看診，提升偏鄉醫療的診斷能力。

至於將來是否設立大型市立醫院，王明鉅表示，市府仍會持續評估，衛生局也會努力嘗試成立財團法人基金會。