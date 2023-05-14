南寮風箏賽場挖出廢棄物 新竹市府：非議員所說「查無不法」

新竹漁港的南寮風箏賽場今年初被發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，對此，市府發言人施淑婷稍早在臉書發文，指市府日前發了「向市民報告！南寮風箏賽場積極改善中，將訂SOP管理計畫，落實管理確保場地安全」新聞稿，內容卻遭多名民進黨議員們錯誤解讀，並強調一切都在程序進行中，並非如同議員們所說「查無不法」。

施淑婷說，該則新聞稿內容主要是在今年3月會勘時發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等營建廢棄物的改善進度做說明。然而新聞稿內容卻被民進黨議員嚴重錯誤解讀。

施淑婷指出，會勘當日明顯可見，風箏賽場表層確實存有可能傷害人體的營建廢棄物，包含廢磁磚、廢磚、廢棄玻璃等。後續市府要求廠商清除現場營建廢棄物時，也確實清出了大量不應存在的營建廢棄物，整車的廢棄物自風箏賽場運走，非常清楚。

5月13日市政新聞稿也特別說明「將檢視相關工程契約內容，研議就清除費用向遺留廢棄物之施工廠商進行追究，也將檢討現場管理人員是否有疏失，一切依法處理。」

施淑婷表示，南寮風箏賽場於2015年向內政部爭取風箏賽場工程經費並獲核定補助，風箏賽場兩期工程共計花費4600萬元預算，並於2017年11月完工。但為何會存有不應存在之營建廢棄物，議員應是與民眾站在一起監督市府，並為市民爭取一個安全，且能夠讓孩子安全無虞、盡情玩耍的風箏賽場，而不是執著在為過去的市府擦脂抹粉，請綠營議員迷途知返。