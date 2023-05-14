桃園媽媽不敢讓孩子過馬路 張善政市府說話了

台南3歲女童命喪斑馬線引發國人憤怒，路權團體選在今天母親節上午9點50分，於全台7縣市發起「行人安全大富翁」快閃活動，桃園場約有20人響應，其中有媽媽帶著就讀國小的女兒參加，希望行人路權能獲得政府重視。對此，桃園市府表示，市長張善政已指示，必須從城市治理的角度通盤檢討，從根本解決問題。

近日接連發生多起「行人地獄」事件，有網紅今天在北中南發起「行人安全大富翁」快閃活動，參與者以順時針方向沿斑馬線繞行路口10分鐘，為求識別，參與者統一穿著黑衣、右手撐傘、左手持康乃馨、左肘套上繃帶，悼念各地斑馬線上的罹難行人。

快閃活動桃園場地點原本選在中正口、復興路口，民眾後來臨時移往不到一百公尺的中正路、大同路口，因該路口就在桃園車站前且無號誌，行人穿越時非常需要駕駛人的禮讓，否則很容易發生事故。

桃園市新聞處長羅楚東表示，解決行人地獄已刻不容緩，市府近期配合全國「路口不停讓行人大執法」，單周開出近9000張罰單，是全台之冠；除了強力執法之外，市長張善政也已指示，必須從城市治理的角度通盤檢討，從根本解決問題。

羅楚東表示，市府都發局將成立一個關於城市空間治理的會報，整合工務局、交通局、文化局、經發局各局與區公所，從都市計畫、都市設計、道路工程與建築管理等各層面，有系統的整合資源，改善人行環境。