六都剩桃園沒市立醫院 提升偏鄉醫療市府想出1解方

桃園是六都中唯一尚未設置市立醫院的直轄市，多位議員盼市府加快腳步，為籌設市立醫院做準備。衛生局表示，今年會認真評估市立醫院選址，也會努力嘗試成立財團法人基金會。副市長王明鉅坦言，設立大型市立醫院恐緩不濟急，初步規畫可能會在復興區設立小型醫院，並建置「遠端智慧醫療中心」，提升偏鄉醫療水準。

桃園目前急性一般病床共7919床，平均每萬人口35床，達到衛福部醫療充足區標準，但八德、大溪、復興、觀音、蘆竹等6區都無大型醫院，當地民眾就醫需舟車勞頓。地方長期盼望市府能建立市立醫院，解決醫療資源分配不均問題。

衛生局長劉宜廉表示，過往許多民代呼籲市府將市立醫院設在復興、大溪、八德、龍潭等行政區，新市府上任後已著手研擬市立醫院可行性，目前市府都發局提出約20個地點，正在評估各處效益，考量重點包括當地醫療的需求、交通方便性，及醫護人力量能是否充足。

王明鉅指出，受限醫療區域規畫不均，現在桃園次醫療區床位已滿，包括桃園、八德、蘆竹、龜山、大溪區無法再增設床位，中壢次區域區雖仍有餘裕，但亞東醫院桃園分院和清大附設醫院已核准設立，部立桃園醫院和聯新國際醫院床位未來會增加近千個床位，投入資源也不少。

王明鉅提到，從台北市和新北市立聯合醫院的例子來看，若以市府資源管理大型市立醫院可能力有未逮，因此重點不是成立市立醫院，而是要讓醫療資源更普及；目前市府規畫2方向，像是在復興區蓋小型市立醫院，不只建置費用低、蓋得快，還能購買更多器材，「讓最遠的地方有最好的設備」，市府再建立「遠端智慧醫療中心」，利用遠端看診，提升偏鄉醫療的診斷能力；將來是否設立大型市立醫院，市府也會持續評估。

議員張肇良表示，成立市立醫院，市府可以一條鞭掌握疫情、公共衛生、市民照顧狀況，儘管無法一簇可幾，但市府可先成立財團法人基金會，預先準備。議員謝美英表示，桃園人口數持續上升，成立市立醫院已是箭在弦上，市府已評估多處標地，建議選址時也應思考如何平均分配桃園的醫療資源。