龍騰斷橋加固工程爭議之後 台鐵局籌編5000萬修復經費

苗栗縣定古蹟龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）加固工程引發爭議，立委陳超明國會辦公室日前舉行公聽會，共識加固工程鋼架是修復前過渡性措施，所有權人台灣鐵路局盡力籌措5000萬元的修復經費。

三義鄉龍騰斷橋因結構體毀損、位移，苗栗縣政府文化觀光局受台鐵局委託，中央負擔187萬元、地方292萬元辦理加固工程，目前僅餘支撐鋼架塗裝消光黑漆，及撤除圍籬等項目，因鋼架與斷橋挨批突兀爆發爭議，引起各界注目。

這場龍騰斷橋加固工程公聽會，5月12日在三義鄉公所舉行，由立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐主持，交通部、文化部、縣府文觀局，及鄉公所等相關單位人員，當地導覽解說退休校長楊德遠等人也受邀參加。

陳超明國會辦公室指出，公聽會達成共識，鋼架支撐斷橋殘拱是過渡的安全加固措施，決議後續由交通部、文化部協助編列5000萬元暫為後續修復經費，文化部協助評估斷橋重要性，及修復效益，提出可行建議方案。

與會的台鐵局企劃處長郭冠宏回應台鐵局會盡力籌措，編列後續5000萬元經費，楊德遠指出，騰龍斷橋在未完修復期間，若遊客詢問、解說時，他會幫忙解釋加固鋼架，只是預防倒塌，保護遊客的暫時性防止斷橋崩毀傷人的保固工程。

文觀局指出，騰龍斷橋加固的鋼架與橋墩間，設置橡膠墊保護層，工程沒有侵入構造物，並不會破壞古蹟，鋼架近日內會塗裝消光黑漆，降低與橋體的違和感，也會立牌告示古蹟維護過程，讓遊客了解。