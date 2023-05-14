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第三屆大樹小醫師 6位醫師完成92位「小醫師」養成訓練

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
第三屆大樹小醫師昨在新竹大遠百再度登場，由新竹國泰醫院共6位醫師順利完成92位「大樹小醫師」的養成訓練。圖/新竹國泰醫院提供
第三屆大樹小醫師昨在新竹大遠百再度登場，由新竹國泰醫院共6位醫師順利完成92位「大樹小醫師」的養成訓練。圖/新竹國泰醫院提供

第三屆大樹小醫師昨在新竹大遠百再度登場，由新竹國泰醫院曾英智院長親自領軍，帶了內外婦兒牙科共6位醫師，一起走出醫院與大家拉近關係，順利完成92位「大樹小醫師」的養成訓練。

新竹國泰醫院指出，因疫情影響，大樹小醫師延宕多年沒有舉辦，相隔多年、為了這次讓小朋友「有感」，特別安排在報到後的第一關，就要穿上「醫療級防護衣」，由隔離負壓病房護理長現場授課，體驗醫護人員疫情期間防護衣下的悶熱辛苦。

接著陸續登場的關卡則由外科醫師伍嘉偉指導外傷包紮處理方式，並且自製冰敷袋，第三關由內科醫師林鈺琳介紹心臟構造，並且帶著孩子透過聽診器聽心跳聲、感受生命的力量，接由小兒科醫師陳信瑜帶孩子使用針筒抽藥、並且學習認識處方籤。

隨後，再由小兒科醫師王亭皓透過食物認識營養攝取，到了牙科關卡，由醫師蔡馥慧宣導刷牙333的重要後，讓小醫師們現場用牙模做口腔清潔練習。

由於今天是母親節，為讓小醫師們了解媽媽懷胎十月的不便，昨天也特別在婦產科的關卡，由醫師黃琪雯帶著模擬懷孕的狀態，挺著大肚子要幫大寶換尿布、打掃做家事，籍此讓孩子們體驗媽媽懷孕的辛苦。

新竹國泰醫院表示，這次的活動別具意義，透過與新竹大遠百合作，也特別邀請新竹家扶中心受資助家庭的11位孩童共同參加這次活動，希望讓更多的孩子們有機會參與有趣好玩的活動，共同用行動凝聚幸福的力量。

新竹國泰醫院院長曾英智也分享，舉辦小醫師闖關活動除了有趣好玩、希望他們得到正確的健康觀念，更希望透過這樣零距離的互動，讓孩子了解醫療不是冰冷的、也可以是「微笑醫療」，透過人的溫度傳遞溫暖，進而了解生命的奧妙和可貴，學習尊重生命。

新竹國泰醫院院長曾英智也分享，舉辦小醫師闖關活動除了有趣好玩、希望他們得到正確的健康觀念。圖/新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院院長曾英智也分享，舉辦小醫師闖關活動除了有趣好玩、希望他們得到正確的健康觀念。圖/新竹國泰醫院提供

醫師 新竹

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