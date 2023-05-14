苗栗原民中心回復原民處在望 鍾東錦說「即將誕生」

苗栗縣政府原住民族行政處降為二級單位原住民族事務中心7年多，縣長鍾東錦認為不在於選票多少，而是考量重不重要，將會兌現選舉政見，「一個為原住民暨多元族群所服務的嶄新局處即將誕生」。

縣府2016年1月4日成立勞工及青年發展處，原民處改為原民中心，7年多來迭有反映，縣議員陳光軒最近在縣議會詢問，表示他與縣議員曾玟學不斷希望恢復原民處，並趁此將各族群事務業務統整，設原住民暨族群事務處。

鍾東錦說，原民中心回復處是他選舉政見，他一定會做，至於局處合併問題，他會與團隊會做最好的安排，政策的考量不是以選票的多少，而是重不重要，至於調整時間點會選在縣府參議或局處長退休時調整，這樣的變幅不會太大。

他並在臉書進一步指出，苗栗雖是客家大縣，但跟著閩南、原住民、新住民一起，苗栗可以是個多元共融的大家庭，不僅要恢復原民處，也要針對多元族群的需求，讓資源平均分配，一個為原住民暨多元族群所服務的嶄新局處即將誕生。

原住民縣議員楊文昌、劉美蘭都表態贊同，劉美蘭說，7年前原民處降級，讓族人很失望，她擔任泰安鄉2屆8年鄉長，每次參加行政院原住民族委員會開會，苗栗原民中心因為層級矮一級，位置被排在後面，看了非常難過。

劉美蘭指出，原民中心回復原民處是鍾東錦的選舉政見，很多族人都在問何時會兌現？希望不要等太久，至於未來處長人選，希望要有行政經驗，族人很多都是考試及格，有相當的公務人員職等，相信鍾東錦會有智慧處理相關事務。